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V Jablonci zakládají nový rodinný festival, uzavřou kvůli němu dopravní tepnu

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  8:12
Nový jablonecký festival se zaměří na rodinu a sousedské setkávání ve veřejném prostoru. Premiérový ročník takzvané Rodinády se uskuteční v sobotu 13. června v okolí přehrady, budou jej doprovázet celodenní dopravní omezení.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Pořádající Dům dětí a mládeže Vikýř, Kultura Jablonec a Parlament mládeže města Jablonec slibují pestrý program pro děti, rodiče, prarodiče i jejich přátele.

„Návštěvníci se mohou těšit na sportovní a kreativní stanoviště, soutěže, kulturní vystoupení, trhy, food festival i odpočinkové zóny,“ láká mluvčí radnice Jana Fričová.

Palackého ulici místní podle Jakuba Geriše, ředitele Kultury Jablonec, vnímají hlavně jako rušnou dopravní tepnu. To se má v sobotu změnit; Jablonečané uvidí známé místo jinýma očima. „A zažijí město způsobem, který v běžném provozu není možný,“ plánuje.

Dopravní omezení

Po dobu festivalu se uzavře část ulice Palackého od křižovatky s Riegrovou ulicí až po kruhový objezd ve Mšeně (U Kapličky), a to od 8 do 21 hodin. Omezení se dotknou jak osobní, tak i nákladní a autobusové dopravy.

„Osobní automobily by řidiči měli parkovat v centru a k místu konání dojít pěšky, nebo využít MHD. Objízdná trasa povede ulicemi Riegrova, Harrachovská a Želivského. Změny čekají také cestující městské a příměstské autobusové dopravy,“ uzavírá mluvčí Fričová. Dopravní informace i podrobnosti k festivalu zveřejnilo město na svém webu.

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