Oprava zavře baziliku v Jablonném na dva roky, chybí pět milionů

„Největší a nejnákladnější bude nová elektřina, osvětlení a ozvučení celé baziliky. Nemám z rekonstrukce obavy – věřím, že firmy, které vyhrály veřejné zakázky, mají potřebné zkušenosti. Snad jen, aby se vše dokončilo včas,“ uvedl rektor baziliky Pavel Mayer. Rok 2023 je podle něj konečný termín, a kdyby to nestihli, museli by poskytnutou dotaci vracet.



Celková částka na opravy přesáhne 56 milionů, přičemž dotace z evropských fondů činí necelých 48 milionů. Na projekt přispěl i stát, další peníze sháněli dominikáni od města a od kraje. Také požádali o pomoc drobné dárce a příznivce baziliky. Od ledna se podařilo vybrat kolem 240 tisíc korun, ještě zbývá sehnat přes pět milionů.



„Už se nám podařilo získat dost peněz na restaurování varhan, v současnosti jsou plně funkční. Do původní skříně jsme nechali vyrobit nový nástroj, takže už hrají. Celkem nás přišly asi na 3,4 milionu – něco se uhradilo z dotace a dva miliony jsme museli zajistit my. Podíleli se i dárci,“ popsal Mayer.

„Máme opravdu velké množství dobrodinců, kteří mají baziliku rádi a tímto způsobem nám pomáhají. A kdyby to bylo nutné, můžeme se obrátit i na Českou provincii dominikánů, což je náš nadřízený orgán,“ dodal.



Původní plán počítal s novou fasádou, ta se musela odložit. „Nedostali jsme plnou dotaci, o kterou jsme žádali,“ vysvětlil rektor.



To je ale jen jedna z položek, které museli škrtnout. Zdražení prací a stavebních materiálů způsobilo další zeštíhlování seznamu oprav.



„Budeme se snažit udělat některé práce sami – například využijeme lešení, které bude v bazilice stát,“ načrtl rektor. Jen půjčení lešení a jeho postavení totiž vychází asi na tři miliony.

Bazilika se na dva roky uzavře

Po dobu dvou let se kostel kvůli rekonstrukci úplně uzavře, komentované prohlídky se zkrátí. „Když budou mít návštěvníci zájem, můžou se pořád ještě podívat do kláštera, do Zdislavského sálu nebo do rajského dvora,“ ubezpečil Mayer. Prohlídky začínaly v klášteře a pokračovaly do baziliky, nyní bude přístupná jen jejich první část. Zato bohoslužby se přesunou do jiných prostor.



„V neděli je přemístíme do Zdislavského sálu a ty všednodenní pravděpodobně do zimní kaple, která je součástí baziliky. Tady by neměly probíhat žádné práce,“ vysvětlil rektor. Během rekonstrukce vznikne navíc expozice svaté Zdislavy, což byla jedna z podmínek pro udělení dotace – takže na seznamu prací zůstala i přes nutné škrtání.



„Budeme rekonstruovat vstup do podzemí, kterému se nevyhnou stavební úpravy, a připravíme novou expozici. Chceme představit svatou Zdislavu z různých úhlů a stránek,“ řekl rektor. Výstava by podle něj měla být moderní a interaktivní.