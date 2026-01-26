V Liberci na rok zavřou frekventovanou ulici u nemocnice, vymění stoletý vodovod

  11:51
Uzavírka Jablonecké ulice v horním centru Liberce začne na jaře. Práce zřejmě potrvají přes rok. Jde o takzvanou sdruženou investici, při níž nejprve Severočeská vodárenská společnost (SVS) vymění 124 let starou vodovodní síť a opraví netěsnící kanalizaci, poté Liberecký kraj obnoví povrch silnice a město chodníky, veřejné osvětlení a zeleň. Jde o stavbu za desítky milionů korun.

Uzavírka frekventované Jablonecké ulice v horním centru Liberce začne na jaře. Práce zřejmě potrvají přes rok. | foto: město Liberec

Stavba zřejmě začne na přelomu března a dubna. „Dodavatelé budou postupovat po etapách, aby uzavírky a objízdné trasy co nejméně komplikovaly motoristům život. Zároveň se ale pohybujeme v místě, kde je nutné zajistit a garantovat hladký provoz z hlediska poskytování zdravotní péče. A to jak pro sanitní vozy, tak zásobování nemocnice i výstavbu budoucího nového Centra urgentní medicíny,“ uvedl náměstek primátora Liberce Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj - SLK).

Jako první se bude v Jablonecké ulici dělat úsek od Šaldova náměstí po ulici Komenského a poté navazující část po Klášterní ulici.

„Jakmile SVS dokončí svou část stavby, převezme ji Liberecký kraj, který zajistí opravu vozovky a nových povrchů. Současně město Liberec provede modernizaci chodníků, veřejného osvětlení a doplní zeleň i prvky mobiliáře včetně nového pítka,“ dodal Janďourek.

Nová úpravna v Liberci zajistí vodu pro regiony postižené těžbou v dole Turów

V Jablonecké ulici se výměny dočká jedna z původních vodovodních sítí na území Liberce.

„Nejde o stavbu města, ale přesto ji aktivně sledujeme, protože významně ovlivní život obyvatel. Původní, zhruba 450 metrů dlouhý litinový vodovod v této části Liberce byl uveden do provozu v roce 1902 a sloužil jako strategický přívodní řad z vodojemu Králův Háj. Nahradit ho mimo jiné znamená, že vodohospodáři budou muset po dobu složité rekonstrukce položit provizorní vodovod, aby obyvatelům v dané lokalitě zajistili dodávky vody,“ řekl primátor Liberce Jaroslav Zámečník (SLK).

SVS vymění v Jablonecké ulici vodovodní síť v celkové délce 369 metrů a opraví kanalizaci téměř na 345 metrech. Zakázku od vodárenské společnosti získala firma SMP Vodohospodářské stavby. Mezi pěti uchazeči uspěla s nejnižší cenou bezmála 36,5 milionu korun.

Podle vedení Liberce půjde o náročnou stavbu, kdy je vodovodní síť uložena zhruba 2,5 metru pod zemí a kameninová kanalizace je v některých místech dokonce až v hloubce 4,6 metru.

„Půjde o dvě náročné etapy, ale věřím, že jak SVS, tak všichni ostatní udělají maximum proto, abychom náročnou stavbu dokončili co nejdříve a umožnili Liberečanům začít využívat provoz v Jablonecké a okolí na maximum tak, jak jsou doposud zvyklí,“ dodal Zámečník.

