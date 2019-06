Jablonec málo vybere. Chce proto zdražit odpady alespoň o třicet procent

Město dá za práci s odpady ročně více než 46 milionů korun, od Jablonečanů ovšem vybere necelých 28 milionů.

„V systému tak chybí peníze třeba na zvýšení počtu sběrných nádob, na úklid kolem kontejnerů nebo na investice do infrastruktury. Navíc na magistrát chodí týdně desítky stížností, že je někde nepořádek. K vidění je bohužel i odpad kolem popelnic, pytle v příkopech či starý nábytek na ulici,“ popisuje Adéla Říhová, vedoucí oddělení pro komunikaci s veřejností jablonecké radnice.

Magistrát upozorňuje, že počet popelnic přitom odpovídá počtu platících obyvatel. „To znamená, že popelnice poctivých lidí plní neplatiči a do systému nepřispívají ani korunu. Může jich být tak dvacet až třicet procent. Nic je nenutí si popelnici přihlašovat a efektivní kontrola ze strany města je prakticky nemožná. Byl bych však nerad, kdyby na to poctiví lidé dopláceli. Proto se snažíme najít optimální cestu, jak celý systém nastavit co nejspravedlněji,“ komentuje náměstek primátora Štěpán Matek.

Zatím se jako optimální cesta ale jeví zdražení. „Pokud chceme mít Jablonec čistší a přívětivější, musíme zvýšit cenu za svoz odpadu od příštího roku minimálně o třicet procent. Vedou nás k tomu dva hlavní argumenty: ceny za svoz jsou od roku 2010 téměř stejné a nedošlo k jejich valorizaci. Náklady však každoročně rostou, za což mohou mimo jiné inflace, zvyšování cen energií a pohonných hmot a také zvýšení minimální mzdy,“ vysvětluje Matek.

Jak již bylo zmíněno, obyvatelé Jablonce platí průměrně ročně přibližně 600 korun na základě úhradové smlouvy. Jenže to už nebude možné v roce 2021, jelikož město bude muset kvůli návrhu nového zákona zavést úhradu prostřednictvím místních poplatků.

Nyní veškerou administrativu řeší Severočeské komunální služby, které mají ve městě svoz odpadů na starosti. „Kvůli této změně budeme muset nabrat šest nových pracovníků,“ dodává náměstek.