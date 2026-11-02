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Únik neznámé látky v jablonecké firmě. Záchranáři ošetřili třináct lidí

  13:13aktualizováno  14:08

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Třináct lidí s dýchacími problémy museli ošetřit záchranáři a pětapadesát evakuovali složky IZS dnes dopoledne kvůli úniku neznámé látky v prostorách expediční firmy v Jablonci nad Nisou. (2. listopadu 2026) | foto: ZZS LK

Třináct lidí s dýchacími problémy museli ošetřit záchranáři a pětapadesát evakuovaly složky IZS dnes dopoledne kvůli úniku neznámé látky v prostorách expediční firmy Megaknihy v Jablonci nad Nisou. Do areálu také vyjela speciální laboratoř, která má zjistit, jaká látka unikla.

„Dnes dopoledne krátce po deváté hodině jsme na lince 158 přijali oznámení o vysypané neznámé práškové hmotě v expedičním skladu jedné firmy v Jablonci nad Nisou - Mšeně. Na místo okamžitě vyjely všechny složky IZS. Hasiči na místě zřídili dekontaminační pracoviště a vyslali tam i chemickou laboratoř,“ informovala policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Třináct lidí s dýchacími problémy museli ošetřit záchranáři a pětapadesát evakuovali složky IZS dnes dopoledne kvůli úniku neznámé látky v prostorách expediční firmy v Jablonci nad Nisou. (2. listopadu 2026)
Třináct lidí s dýchacími problémy museli ošetřit záchranáři a pětapadesát evakuovali složky IZS dnes dopoledne kvůli úniku neznámé látky v prostorách expediční firmy v Jablonci nad Nisou. (2. listopadu 2026)
Třináct lidí s dýchacími problémy museli ošetřit záchranáři a pětapadesát evakuovali složky IZS dnes dopoledne kvůli úniku neznámé látky v prostorách expediční firmy v Jablonci nad Nisou. (2. listopadu 2026)
Třináct lidí s dýchacími problémy museli ošetřit záchranáři a pětapadesát evakuovali složky IZS dnes dopoledne kvůli úniku neznámé látky v prostorách expediční firmy v Jablonci nad Nisou. (2. listopadu 2026)
4 fotografie

Na základě prvních informací nebyla měřícími přístroji zjištěna přítomnost nebezpečné látky. „Dle dosud dostupných skutečností se jedná o látku, která neohrožuje zdraví osob a běžně se používá ve stavebnictví nebo zahradnictví,“ sdělila Sochorová.

„Na základě prvotního šetření na místě události jsme nezjistili podezření ze spáchání jakéhokoliv protiprávního jednání,“ dodala Sochorová.

K pacientům v ochranných oblecích

Záchranářské složky z budovy firmy preventivně evakuovaly 55 lidí, zdravotníci ošetřili třináct lidí, kteří měli dýchací obtíže. Sanitky pacienty následně transportovaly do nemocnic v Jablonci nad Nisou a v Liberci.

„Na místě zasahovalo 5 našich RZ sanit, sanita RV a velkokapacitní vozidlo Atego. Všichni pacienti prošli ještě před transportem do nemocnice dekontaminací. Kvůli podezření na intoxikaci nebezpečnou látkou bylo třeba při našem zásahu a následně i v obou nemocnicích zvýšených bezpečnostních opatření,“ napsali zdravotníci na Facebooku.

„Přijali jsme deset pacientů, které k nám přivezli po ošetření. Jsou ve stabilizovaném stavu. Dosud ale netušíme, jaká to byla látka, které se nadýchali. Pacienty proto máme v izolaci a budou u nás hospitalizováni,“ popsal mluvčí Krajské nemocnice Liberec Václav Řičář.

Personál nemocnic k pacientům aktuálně chodí v ochranných oblecích a s dýchacími pomůckami. „Jakmile bude známo, co to bylo za látku, a bude jasné, že nehrozí další ohrožení, tak je propustíme,“ dodal mluvčí nemocnice.

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