Hajloval a vyhrožoval zbraní i výbušninami. Agresor z Jablonce je v péči lékařů

„Jablonečtí kriminalisté, kteří celou událost velmi intenzivně šetří, již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, nebezpečné vyhrožování a výtržnictví,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Muž zatím nebyl z ničeho obviněn.
Zadržený podle zjištění policie ve Smetanově ulici vykřikoval nacistické pozdravy, přičemž zvedal pravou ruku.
„Dále napadal výkřiky náhodné kolemjdoucí, vyhrožoval jim fyzickým napadením, použitím zbraní a výbušnin,“ dodala Sochorová.
Středeční incident se obešel bez zranění. Smetanova ulice je poblíž přehrady. Policie preventivně evakuovala z okolí desítky lidí, týkalo se to i blízké školy.
Odsuzuji tě k zhoubě. Muž křičel nacistická hesla a vyhrožoval, zadržela ho zásahovka
Policie původně na síti X uvedla, že muž může být ozbrojený. Byt ale prohlédl pyrotechnik se psem vycvičeným na vyhledávání výbušnin a nepotvrdilo se, že by se uvnitř nacházely zbraně či výbušniny.
„Více informací k tomuto případu v tuto chvíli s ohledem na probíhající úkony trestního řízení sdělovat nebudeme,“ dodala ve čtvrtek Sochorová.