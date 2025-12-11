Incident na problémové ubytovně. Po útoku mladíka zůstal vážně zraněný

Vážně zraněného sedmapadesátiletého muže odvezli ve středu večer záchranáři z ubytovny Neptun v Jablonci nad Nisou. Podstatně mladší útočník, jenž mu zranění podle dosavadního vyšetřování způsobil, skončil v cele. Kvůli obavě o narušení veřejného pořádku u problémové ubytovny hlídkují policisté.
Ve středu večer krátce před devatenáctou hodinou přijala policie na lince 158 oznámení o fyzickém napadení obyvatele ubytovny Neptun v Jablonci nad Nisou.

„Na místo okamžitě vyjely všechny dostupné policejní hlídky včetně psovoda se služebním psem,“ informovala policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Při prvotním šetření podle ní policie zjistila, že do Neptunu přijel pětadvacetiletý mladík, jenž fyzicky napadl sedmapadesátiletého muže, který zde žil. Útočník z místa činu odjel, zatímco napadeného transportovali záchranáři do nemocnice.

Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZS LK) potvrdil, že na místě měli pacienta s interním onemocněním. „Ve vážném stavu byl převezen do liberecké nemocnice,“ shrnul Michael Georgiev.

Jablonec trápí problémová ubytovna. Město odkládá koupi, založí pracovní skupinu

Na ubytovnu, která je problémová z pohledu magistrátu, místních obyvatel i složek IZS, záchranáři vyjíždějí vždy za asistentce policistů nebo strážníků. „Je to jak pro naši ochranu, tak samozřejmě kvůli tomu, co se tam děje,“ poznamenal Georgiev.

Podrobnější statistiku o počtech výjezdů do Neptunu nemá, často se tam ale řeší úrazy, napadení a interní onemocnění. „Jsou to výjezdy veškerého druhu,“ uzavřel mluvčí ZZS LK.

Muže podezřelého ze středečního útoku se podařilo policistům v krátké době vypátrat a zadržet. Skončil v cele.

„Jablonečtí kriminalisté již ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů těžké ublížení na zdraví a porušování domovní svobody,“ okomentovala mluvčí policie Dagmar Sochorová. Upozornila také, že na klid a veřejný pořádek v okolí ubytovny dohlíží zvýšený počet policistů.

„Na základě dosud získaných poznatků máme v současné době informace o tom, že by mohlo v souvislosti s uvedeným napadením dojít k narušení veřejného pořádku, případně k dalšímu protiprávnímu jednání osob, které mají nějaký vztah k podezřelému i napadenému,“ vysvětlila.

Nepořádek, hluk, rizikové chování

Nechvalně proslulé ubytovně v Liberecké ulici se místní pokud možno vyhýbají, stěžují si na ni učitelé i sousedé. Zejména na nepořádek, hluk či rizikové chování ubytovaných. Nedávno vznikla petice za odkoupení domu městem, o čemž jablonečtí zastupitelé již několikrát rozhodovali. Dosud se však neshodli s vlastníkem nemovitosti na ceně.

Devítipodlažní Neptun je nejproblémovější ubytovnou ve městě. Podle městské policie patří místo k nejhorším v kriminalitě, strážníci tam hlídkují více než jinde. Ve 42 bytech zde žije kolem dvou set lidí.

„Ubytovna zatěžuje městskou i státní policii, zaměstnává záchranku, jejíž lékaři suplují pediatry a obvodní doktory, které obyvatelé Neptunu nemají,“ konstatoval dříve primátor Miloš Vele.

24. června 2025

KRIMI

Na nádraží nebo k rozhledně. Poptávková doprava se v Jablonci osvědčila

I na nové lince 135 v Jablonci bude jezdit elektromobil Toyota Proace Verso,...

Poptávková doprava, kterou v pilotním režimu zavedl Jablonec počátkem července, se osvědčila. Za první čtyři měsíce elektromobily přepravily téměř 1900 cestujících, nová služba se proto rozšíří i do...

8. prosince 2025  16:34

Poničené sochy ze Zahrady vzpomínek jsou opravené, policie dopadla vandala

Návštěvníci Zahrady vzpomínek v Liberci mohou opět vidět obnovená sochařská...

Návštěvníci Zahrady vzpomínek v Liberci mohou opět vidět obnovená sochařská díla. Na začátku srpna je zničil vandal. Poškodil třeba sochu Medvídka, svatozáře soch svatého Petra a Pavla a z válečného...

8. prosince 2025  12:08

