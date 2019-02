Zimní stadion v Jablonci dosluhuje, město zvažuje stavbu nové haly

Primátor města Milan Kroupa však upozorňuje, že prozatím je to pouze úvaha. „Neříkám, že stavbu provedeme, ale ministerstvo školství má zrovna docela zajímavý dotační program, z kterého by šlo čerpat peníze,“ uvedl Kroupa.

Současná hokejová hala pro druholigový tým má kapacitu 1 500 diváků. Město by chtělo, aby případný nový stadion pojmul ještě zhruba o tisícovku návštěvníků více.

Nová hala za 80 milionů, oprava staré za patnáct

„Rozhodně ale nepůjde o stavbu typu liberecké Home Credit arény. Uvažujeme také nad tím, že by hala nesloužila jen hokeji, ale byla multifunkční. Vhodné místo by pro ni bylo vedle městské haly a bazénu. Pokud vím, tak by tomu nebránil ani územní plán,“ doplnil primátor.

Stavba haly by odhadem přišla asi na osmdesát milionů korun. Soudobý zimní stadion potřebuje rekonstrukci asi za patnáct milionů. Další tři miliony jsou potřeba na obnovu vzduchotechniky.

„Stadion by potřeboval modernizaci základové desky. Momentálně chladíme do země, kam chlad uniká. Kdyby hala vyrostla u té městské a bazénu, mohla by se sportoviště energeticky propojit,“ upozornil Kroupa.

Modelová hala by se musela zvětšit

Město doposud jednalo s firmou, která nabízí typizovanou modelovou halu pro pětistovku diváků. Projekt by si mohla radnice odkoupit za 300 tisíc korun. Jenže je to stadion, kde by zápasy mohlo sledovat jen obecenstvo čítající 500 lidí.

„Proto jsme zkoušeli možnosti, zda by se to nedalo navýšit na těch dva a půl tisíce diváků,“ podotkl primátor.

Ledová plocha na zimním stadionu má rozměry 58 metrů na 26 metrů.

Zázemí zimního stadionu tvoří také tělocvična s posilovnou a bufet. Na stadionu hraje svá domácí utkání mužstvo HC Vlci Jablonec. Součástí klubu je i juniorský hokejový tým a dalších více než 250 dětí je registrováno v deseti mládežnických týmech.