Jablonec rozkope ulice, oprava omezí na dva roky provoz v pěší zóně

  8:53
V centru Jablonce nad Nisou začala rozsáhlá rekonstrukce starých inženýrských sítí. Na dva roky omezí provoz v pěší zóně od Dolního po Mírové náměstí. Jde o jednu z největších investic města v letošním roce.

Pohled z věže jablonecké radnice | foto: Milan Bajer

„Pokračujeme v systematické obnově technické infrastruktury v historickém centru, která je nezbytná pro jeho dlouhodobě udržitelný rozvoj,“ informoval náměstek primátora Jakub Chuchlík, podle nějž rekonstrukce zvýší kvalitu prostředí pro místní, podnikatele i pro návštěvníky. Nadto má centrum připravit na další desetiletí provozu.

Stavební práce, které magistrát koordinuje se společnostmi GasNet, Severočeské vodovody a kanalizace a Jablonecká energetická, jsou rozdělené do dvou etap. První zahrnuje úsek od Dolního náměstí po křižovatku ulic Lidická a Komenského. Druhá etapa v roce 2027 bude pokračovat od křižovatky k okresnímu osudu na Mírovém náměstí.

„Chápu, že to bude nepříjemné období, ale sítě v městském centru jsou už staré a ve velmi špatném stavu. Snažíme se harmonogram se všemi správci sítí koordinovat tak, aby práce trvaly jen po bezpodmínečně nutnou dobu,“ vzkázal náměstek Chuchlík zejména obchodníkům a obyvatelům dotčené části města.

První etapa skončí v listopadu

V závislosti na počasí se nejprve rozjedou práce na rekonstrukci plynovodu a vodovodních řadů, kdy musí stavbaři mimo jiné zajistit, aby nedošlo k omezení dodávek vody v jednotlivých domech. První etapa by měla skončit na podzim, do konce listopadu mají být hotové nové povrchy i veřejné osvětlení.

„V průběhu stavby bude pro pěší i pro zásobování zachován bezpečný přístup do provozoven v Lidické i Komenského ulici,“ ubezpečil Petr Heidrich z magistrátu. Pokud to stavební podmínky dovolí, plánuje město výkopy využít také k sanaci a hydroizolaci suterénu knihovny.

Druhá etapa bude pokračovat od března do listopadu 2027, během ní Jablonec se Severočeskými vodovody a kanalizacemi dokončí obnovu inženýrských sítí a vybudují novou dešťovou kanalizaci. V té době vyrostou i dobíjecí stanice.

„Do projektu se zapojí také společnost Jablonecká energetická, která vybuduje nové dobíjecí stanice pro elektromobily podél radnice, naproti budově okresního soudu, a dokončí infrastrukturu před kinem Radnice,“ doplnil Chuchlík.

Místní se mohou poté těšit na protiskluzové povrchy v Lidické ulici a části Mírového náměstí, příjemnou atmosféru díky veřejnému osvětlení nebo popínavou zeleň a tři nové stromy na Mírovém náměstí.

