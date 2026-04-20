Lepší parkování za cenu nárůstu aut v okolí? Jednosměrka rozdělila Jablonec

Přes zimu je ulice jednosměrná, po zbytek roku Novou Pasířskou v Jablonci nad Nisou smějí řidiči využívat z obou stran. Avšak jarní návrat k obousměrnému provozu opět rozdmýchal mnohaletý spor místních. Část obyvatel chce zavést celoroční jednosměrku, aby zde mohli i nadále parkovat, aniž by jim hrozily pokuty.

Přes tři sta Jablonečanů se v petici shoduje, že jednosměrný provoz, který část roku panuje v Nové Pasířské kvůli sněhu a zimní údržbě, je přehledný a přispívá ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Je ověřený a funguje, zatímco „obousměrka“ podle nich působí problémy.

„Na základě každodenní zkušenosti místních obyvatel zde často dochází k situacím, kdy se protijedoucí vozidla nemohou bezpečně vyhnout, což vede k nutnosti couvání, složitému manévrování a zbytečným konfliktním situacím,“ shrnuje Martin Hochman, autor petice, jíž se budou zabývat jablonečtí zastupitelé.

O tom, jestli jednosměrka v Nové Pasířské představuje nevhodnější řešení, se v Jablonci spekuluje už mnoho let. V minulosti přijalo město několik žádostí na zjednosměrnění, obyvatelé ulice však podle mluvčí magistrátu Jany Fričové nejsou ve svém názoru jednotní.

„Jsou rozdělení zhruba na polovinu. K návrhu se negativně vyjádřil i Dopravní inspektorát Policie ČR s tím, že zavedení jednosměrného provozu by vedlo k nárůstu intenzity a hustoty dopravy v okolních ulicích Nádražní a Havlíčkova,“ vzpomíná Fričová.

Petici projednají zastupitelé

I když zmiňovaná petice nesplňuje zákonné náležitosti, v květnu bude předložena na jednání zastupitelstva.

„O režimu však může rozhodnout jen Dopravní inspektorát PČR, nikoli město,“ upozorňuje dále Fričová. Mluvčí krajské policie Dagmar Sochorová ale vidí rozhodovací pravomoc na straně magistrátu.

„Naše stanovisko je pouze doporučující,“ zdůrazňuje Sochorová s tím, že se k záležitosti naposledy vyjadřovali před pěti lety a že jednosměrný provoz zvyšuje dopravní zátěž na silnicích I. třídy v Liberecké a Budovatelů. „To, jaké stanovisko vydáme v době budoucí, nyní opravdu nemohu předjímat,“ uzavírá.

Šest metrů mezi auty

Dopravní expert Platformy VIZE 0 Roman Budský vidí v přijetí návrhu petice nejjednodušší řešení, které přinese několik desítek parkovacích míst.

V případně nynějšího obousměrného provozu, kdy auta stojí při jedné straně u okraje chodníku, podle něj ze zákona platí, že mezi bokem parkujícího vozu a protilehlou stranou silnice musí být prostor o šířce minimálně šest metrů.

„Čili tři metry pro každý směr jízdy. Což tady nebude – jakmile tam parkují auta, šest metrů tam nenajdete,“ konstatuje.

V případě zjednosměrnění budou stačit tři metry mezi parkujícím autem a protilehlou stranou silnice, což považuje za splnitelné.

„Lítají tu jako prasata“

„Když tu není jednosměrka, všichni tu lítají jako prasata v obou směrech. Pak není divu, že se tu často bourá, že. Málokdy tu člověk vidí, že auto jede pomalu. A to nejhorší? Teď budeme všichni dostávat pokuty za parkování?“ rozčiluje se na Facebooku uživatelka Pája F., která v ulici žije.

V uplynulých týdnech sem zavítala městská policie – přeměřovala tamní komunikaci a rozdávala pokuty. Reagovala tak na oznámení místních, že kvůli parkujícím autům a obousměrnému provozu ulicí neprojedou vozy Integrovaného záchranného systému (IZS) a Severočeských komunálních služeb. V zimě zjednosměrňuje jablonecký magistrát větší počet ulic, aby jimi projely vozy zimní údržby. Problémy jako v Nové Pasířské ale radnice jinde neregistruje.

Mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev k dotazu iDNES.cz uvedl, že v ulici nezaznamenali žádné problémy s průjezdem či parkováním. Také mluvčí krajské policie potvrdila, že zde komplikace s průjezdem IZS či zvýšenou míru nehod neevidují.

Čtvrt hodiny na průjezd

Jan Hlavatý, který v Jablonci provozuje autoškolu a bydlí nedaleko místa sváru, vidí dvě možná řešení: „Buď parkování vozidel a jednosměrný provoz, nebo obousměrný provoz bez stojících vozidel.“

Sám se přiklání k jednosměrce. „Pokud nechceme šikanovat v okolí žijící obyvatele a nechceme porušovat zákon, je jediné správné řešení zachovat trvale jednosměrný provoz,“ říká s odkazem na petici, kterou vnímá sice jako zoufalý, zato potřebný a správný krok.

„V uplynulých deseti letech jsme opakovaně tlačili na narovnání stavu do souladu se zákonem, ale nepodařilo se žádným běžným způsobem – e-maily, telefony, datovými zprávami – přesvědčit město, že je třeba dodržovat zákony,“ komentuje Hlavatý, podle nějž je nyní na radnici, jak se rozhodne.

„Pokud však bude i nadále trvat na stávajícím nelegálním stavu, obávám se, že bude nutné se obrátit na soud a policii, aby konečně došlo k jeho narovnání,“ dodává. Projíždění Nové Pasířské při výcviku je pro něj doslova za trest, několikrát tam uvázli a na prostrkání se skrz potřebovali čtvrt hodiny.

Auta se přelijí do okolí

Auto podle dopravního experta Budského patří k životu a je třeba udělat podmínky pro to, aby jej mohli lidé odstavovat v souladu se zákonem.

„Když jim řekneme, že tu budeme dávat pokuty, tak je férové udělat podmínky, aby mohli zákon reálně dodržet. Například parkovací plochy v dochozí vzdálenosti. A když pak budete parkovat, kde parkujete, tak vás budeme po právu trestat. Ale udělat to stylem – my vám to zakážeme a vy si dělejte, co chcete – mi nepřijde férové,“ zamýšlí se.

Když se začnou v Nové Pasířské denně vybírat pokuty a budou odtamtud odtahovat vozidla, aniž by vznikly zmiňované parkovací plochy, hrozí podle experta, že se auta přelijí do okolních ulic, jejichž obyvatelé se obávali zvýšení dopravní frekvence při zjednosměrnění Nové Pasířské. „Zjistíte, že vám tam stojí další a další auta, což je větší zlo, než když tam projedou nějaká auta navíc,“ míní Budský.

