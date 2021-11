Nový terminál v Jablonci bude skromnější, přijde o lávku i kavárnu

V podzemí parkoviště, na střeše kavárna s čekárnou, nová silnice k ulici 5. května, park podél Lužické Nisy nebo prosklená lávka pro pěší k nádraží Jablonec - Centrum a na opačnou stranu k muzeu skla a bižuterie. Nic z toho teď nebude.

S uvedenými položkami počítal projekt nového terminálu v Kamenné ulici pro autobusovou a tramvajovou dopravu. Jenže náklady vyrostly do takové výše, že radnice projekt na jaře stopla a teď se ho rozhodla osekat, aby vůbec něco vzniklo.

„Je nutné nastartovat rozkvět tohoto místa. Dnes působí velmi tristně, přitom jde o centrum města. Jsem rád, že s úspornější variantou souhlasili všichni zastupitelé na svém posledním jednání. Je vidět, že je tady napříč politickým spektrem vůle něco s tím územím dělat,“ řekl náměstek jabloneckého primátora pro rozvoj Petr Roubíček.

Původní odhad nákladů na nový terminál byl kolem 200 milionů korun. Jenže když letos v březnu předložila projekční kancelář aktualizovaný rozpočet, přesáhla celková cena 489 milionů.

„Začali jsme hledat levnější cestu a tak jsme se dostali na částku 296 milionů. Výstavba bude přitom rozložená do pěti etap. Museli jsme vypustit část věcí jako kavárnu s čekárnou na střeše terminálu nebo lávku k nádraží ČD a především podzemní parkoviště,“ nastínil Roubíček.

Podle něj je jedním z důvodů, proč podzemní garáže nestavět, chybějící legislativa pro parkování elektromobilů. „Vývoj jde dopředu, ale legislativa u nás pokulhává. A my nechceme budovat něco, co pak nepůjde využít. Víme, že v Německu už se kvůli elektromobilům přestavují parkovací domy,“ upřesňuje náměstek.

Tramvajová smyčka zůstala

Co z projektu naopak nezmizelo, je nová tramvajová smyčka, která bude u terminálu končit. Kvůli tomu dojde k prodloužení současné trati z konečné u Tyršových sadů kolem hotelu Merkur a dál Soukennou ulicí až do ulice Kamenná.

„Bez prodloužení tramvaje by vlastně celý projekt neměl smysl. Takže, když jsme teď odsouhlasili, že volíme levnější variantu, je to i signál pro dopravní podnik, že může dál pokračovat v přípravě na prodloužení tratě,“ uvedl primátor Jiří Čeřovský. Proti protažení tramvaje do centra Jablonce se přitom objevily protesty lidí, kteří v místech, kudy tramvaj pojede, bydlí.

„Co se týká úseku k hotelu Merkur, tam už je to s odpůrci vyjasněno, projekt se upravil. Ještě jsou námitky v případě Soukenné ulice, že tam tramvaj bude hlučná, ale dnešní technologie umožňují tiché vedení tramvaje v úzkých ulicích. Funguje to tak i v jiných městech,“ dodal Čeřovský.

V první etapě zredukovaného projektu se počítá s výstavbou samotného terminálu a dočasného parkoviště na stávajícím autobusovém nádraží. Stavba má začít v roce 2023 a skončit o dva roky později. V další etapě se počítá s parkovacím domem v ulici 5. května u schodiště k vlakové zastávce Jablonec - Centrum. Jeho kapacita bude 100 míst, v dražší variantě až 236 míst.

Od parkovacího domu povede lávka na nádraží a na druhou stranu přes silnici k Nise. Tam má být zakotvena do multifunkčního objektu, který by měl stát do roku 2027. V následných krocích pak dostanou soukromí investoři možnost zastavět současné autobusové nádraží, podmínkou bude vybudovat park podél Lužické Nisy.