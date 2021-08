Jablonec slibuje lidem stabilní ceny za teplo, pomůže mu nová technologie

Neměnné ceny za vytápění by nějaký čas mohly platit jablonecké domácnosti či firmy napojené na teplárnu.

Stát se tak má díky tomu, že ve městě začalo fungovat pět takzvaných kogeneračních jednotek. Ty v kotelnách Jablonecké energetické vybudovala společnost ČEZ Energo. Tento druh výroby energie je ekologický, jelikož jí využívá až 90 procent. Stroje produkují nejen elektřinu, ale též odpadní teplo, jež při vzniku putuje k napojeným odběratelům. Projekt za bezmála 80 milionů zaplatil ze své kapsy ČEZ. Jednotky začaly fungovat v plynových kotelnách v ulicích Liberecká, Březová, Josefa Hory a Boženy Němcové.



A co se pod pojmem kogenerační jednotka skrývá? Některé klasické elektrárny nejsou připojeny k teplárenské síti a část tepla vznikajícího při výrobě elektřiny zůstává bez užitku. Kogenerační jednotka naproti tomu uvolněné teplo využívá k vytápění nebo přípravě teplé vody. Šetří tím palivo i peníze. Tvoří ji spalovací motor uzpůsobený pro spalování plynu.



Motor je napojen na generátor vyrábějící elektrickou energii, která je dodávána ke spotřebě v místě výroby, nebo je dodávána do sítě. Motor i generátor produkují teplo, které je systémem chlazení odváděno přes výměník do topného systému, mezi první města v České republice, která o zelené energii začala vůbec uvažovat. „Jablonec je v tomto republikovým premiantem. Úsporně již vytápí třeba knihovnu, bazén nebo dvanáct školních budov,“ řekl Dvořák.



ČEZ ve městě zařídil výkon 2600 kW, z toho dvě jednotky mají výkon 1000 kW a tři jsou jen po 200 kW. Kapacita systému vytápění Jablonecké energetické se jejich využitím zvýšila téměř o pětinu. V letních měsících tak teplárna může odstavit plynové kotelny, protože tam, kde jsou, stačí k ohřevu vody právě kogenerační jednotky.



Projekt je další etapou změny teplárenské sítě v Jablonci, která ve dvou etapách spolkla na 230 milionů korun.



Podle náměstka primátora Milana Kouřila celý systém pomůže při stabilizaci cen tepla. „Nemuseli jsme do zřízení dávat peníze z městského rozpočtu a navíc můžeme počítat s nějakým hospodářským výsledkem pro město. To by mělo přispět právě ke stabilizaci cen,“ domnívá se Kouřil. Za gigajoule nyní platí odběratelé podle tarifu 584, nebo 599 korun.



Obchodní ředitel ČEZ Energo Radek Dvořák uvedl, že Jablonec patří V roce 2013 město odkoupilo teplárnu, její areál na Brandlu přestal postupně fungovat a z ulic také zmizel nevzhledný parovod. Město postupně přešlo na vytápění prostřednictvím 21 malých plynových kotelen. Na ně je napojeno asi 400 domácností a 80 firem či institucí.