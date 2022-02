Na místě zbouraného jabloneckého komína může být překladiště odpadů

Prostory rozsáhlejšího Brandlu městská společnost Jablonecká teplárenská definitivně opustila loni, dělníci se pustili do rozebírání budov a střelmistr srovnal se zemí ikonický, 161 metrů vysoký komín. Doteď tam stavbaři pokračují v čistění areálu. Výsledkem má být holá pláň.

Vedení jablonecké radnice objednalo vypracování studie, která má odpovědět na dotaz, jak by překladiště odpadu mělo vypadat a fungovat v praxi. Neudělalo to však poprvé. Jeden podobný dokument již vznikl v roce 2017.

Ten pravil, že ne celý areál je pro skladování a zpracování odpadů vhodný. Třeba proto, že k halám, kde by měly být třídírny, vede příkrá cesta do kopce a kamiony by s ní měly problémy.

Město ovšem nyní chce mít ve studii zapracované podněty a požadavky firem, které se odpadovým hospodářstvím zabývají.

„Lokalit, kde bychom v Jablonci mohli vytvořit centrum pro odpadové hospodářství, není mnoho. Je to činnost, která musí být v jednom místě, kde nebude konfrontována s bytovou zástavbou. Brandl se proto nabízí. Navíc, když tu stát chystá nějaké budoucí dopravní stavby jako je narovnání zatáček vedoucích do Proseče. Celé to plánujeme se Severočeskými komunálními službami, v nichž jsme menšinovým společníkem,“ odhalil předseda představenstva Jablonecké energetické a zároveň náměstek primátora pro ekonomiku Milan Kouřil.

„Víme, že studie proveditelnosti byla zpracována již před pěti lety, ale odpadáři k ní měli výhrady. Jenže byla pasována na využití budov, co v areálu zůstaly, a ty nebyly vhodné. Je to logické, protože byly stavěny pro jinou činnost. Teď se ovšem areál celý vyčistí, a tak se to celé může přizpůsobit potřebám hospodaření s odpady,“ řekl.

Překladiště v Proseči se musí stěhovat

Náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček dodává, že varianta, aby se z Brandlu stalo překladiště, se vrátila na stůl i proto, že už se musí vyřešit přesunutí sběrného dvora na Proseči. Ten město zřídilo sice dočasně, ale na místě je již řadu let.

„Cíl je přesunout na Brandl to, co je dneska stále dlouhodobě a provizorně na Proseči. Nejen že to hyzdí to hezké území, ale zatěžuje to životy místních. Je tu velká frekvence pohybu kukavozů i soukromníků, a to je nepříjemné. Na Brandlu by to bylo celé více zašité a dává to smysl. Územní plán to má již vyřešené od roku 2017. Nic tomu nebrání. Uvidíme, jak studie bude vypadat,“ sdělil Roubíček.

Přiblížil také, co bude s druhým areálem, který zbyl po revitalizaci celé soustavy zásobování teplem ve čtvrti Jablonecké Paseky. Tam komín stále ještě stojí.

„Tady v současné chvíli probíhá změna územního plánu. Z průmyslové zóny, tedy původního využití, na zónu smíšeného bydlení se službami. To teď běží. Jablonecká energetická je majitelem zhruba třetiny toho prostoru. Dvě třetiny jsou v soukromých rukou, ale s vlastníkem čile komunikujeme. Objevují se různé návrhy včetně případného prodeje nějakému developerovi. Postupně tu probíhá likvidace stávajících objektů a těch patřících dalšímu vlastníkovi,“ osvětlil Roubíček.

V případě Brandlu město dříve hledalo i jiné využití. Hovořilo se o průmyslové zóně i o zachování komína v podobě umělé horolezecké stěny, kterou by provozoval sousední lezecký areál Makak.

Firma si však spočítala, že udržování stavby v dobré kondici by stálo statisíce korun ročně a projekt odmítla. „Bylo by to obrovsky ztrátové a v budoucnu neudržitelné, jakkoli by to bylo atraktivní,“ uvedl loni za Makak Petr Roubíček.