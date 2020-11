Tendr na nového dopravce nesmíte podepsat, vzkazuje Jablonci soud

Smlouvu zastupitelé Jablonce odsouhlasili teprve v minulém týdnu. Soud má za to, že k podpisu smlouvy s Umbrellou brání skutečnost, že další z uchazečů o provozování MHD, společnost About Me, podala zhruba o milion korun nižší cenovou nabídku a zároveň, že k ní nebylo v soutěži přistupováno férovým způsobem.



Právě About Me se k soudu odvolala. Město oponuje mimo jiné tím, že usnesení bylo pozdě doručeno do jeho datové schrány a tudíž je neplatné.



„Navrhovatel byl připraven o možnost na změněné podmínky nabídkového řízení reagovat, navrhovatelova cenově nejvýhodnější nabídka byla ignorována, navrhovateli nebyl dán žádný prostor pro vysvětlení a prezentaci své cenově nejvýhodnější nabídky. Město ve výsledku hodnotilo nabídky nikoli podle předem stanoveného kritéria ceny (výše kompenzace), ale vybralo si dražší nabídku, která mu údajně měla zaručovat vyšší kvalitu,“ stojí v rozhodnutí soudu, které zveřejnil web Náš Liberec, jenž informaci přinesl jako první.

Smlouva je platná, říká primátor

Primátor Jablonce Jiří Čeřovský říká, že se město proti rozsudku odvolá.



„Nesouhlasíme s ním. Usnesení bylo doručeno do datové schránky města pozdě, až dne 10. 11. 2020, po uzavření předmětné smlouvy a také po její publikaci prostřednictvím registru smluv. Předběžné opatření proto není možné vykonat. Smlouva s Umbrella Coach & Buses je nyní proto platná a účinná,“ je přesvědčen čelní představitel města.

„Aktivitu společnosti About Me vnímáme jako obstrukční s cílem poškodit město a zejména jablonecké cestující, kteří se tak stávají rukojmími, což je nefér.“

Zajištění dopravy od února 2021 řeší druhé největší město kraje už přes dva roky. Na začátku loňského roku vypsalo soutěž na příštích deset let. Na začátku letošního dubna ji získala pražská About Me. Druhým účastníkem byla Autobusová doprava Podbořany, která nabídla výrazně vyšší cenu.

Soutěž ale napadla jak neúspěšná firma, tak BusLine MHD Jablonecko, který se obrátila na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Kvůli průtahům a sérii námitek a připomínek muselo město soutěž zrušit. Nakonec vypsalo tedy soutěž dvouletou, v níž zvítězila Umbrella nad dalšími sedmi firmami.