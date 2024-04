Muži stříleli při hádce po sousedovi, vzduchovkou trefili do ruky i strážníka

Spor se odehrál v neděli v Alešově ulici. Dva muži ve věku 28 a 43 let tu po slovní přestřelce se sousedem v seniorském věku vytasili vzduchovku a začali po něm skrz plot a vzrostlé túje pálit.

Soused následně přivolal strážníky, kteří na místě začali spor vyšetřovat. Ani to ale nezabránilo střelcům znovu vypálit. „Mladší z mužů několikrát vystřelil do tújí v domnění, že se za nimi pohybuje soused. Trefil ovšem jednoho ze strážníků do ruky,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Strážníci na místo přivolali státní policisty, kteří již dle slov mluvčí provedli razantní zákrok a oba muže zadrželi.

Policisté nyní dvojici viní z ublížení na zdraví ve stádiu pokusu formou spolupachatelství. „Starší z mužů byl ještě navíc obviněn ze spáchání přečinu nebezpečné vyhrožování, neboť ten den odpoledne seniorovi vyhrožoval tak, že v něm vzbudil obavu o jeho zdraví a život,“ dodala mluvčí.

Oba muži byli po provedených úkonech propuštěni na svobodu. V případě odsouzení jim hrozí až tři roky vězení.