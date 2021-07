Sportovní areál si oblíbili divočáci, Jablonec je nechá vystřílet

V Srnčím dole se aktuálně pohybuje asi třicet až čtyřicet divočáků. „Běžný stav je kolem deseti kusů. Prasata se do blízkosti lidských obydlí stahují proto, že lidé vyhazují velké množství potravin a zvěř k nim má jednoduchý přístup,“ uvedl Radek Novotný, hospodář honitby Rádlo. V současné době myslivci nemohou prasata vyhubit, protože oblíbené místo přes den i v noci „okupují“ lidé.



Kvůli lovu prasat proto jablonecký magistrát zakáže přístup do areálu v nočních hodinách a to od 1. srpna až do konce října. Zákaz bude platit od deváté hodiny večerní do šesti ráno.



„Honitba bude označená výstražnými tabulemi, na webu města najdete také mapku s vyznačenými hranicemi území,“ sdělila Petra Němečková z magistrátu, která má na starosti správu lesů, myslivost a rybářství. „Je třeba striktně zákaz vstupu dodržovat. Za jeho porušení hrozí pokuta až deset tisíc korun.“



Odlov divokých prasat ovšem není na programu pouze v Jablonci. Veterinární správa před časem varovala před africkým morem, jenž se objevil kousek za hranicemi v Polsku a v Německu.

Několik nákaz se pak objevilo i v tuzemsku a právě u divočáků. Myslivci tak operují také mezi Harrachovem až Hřenskem, ale také na Tanvaldsku, Jablonecku, Liberecku, u Jablonného v Podještědí, Nového Boru nebo Děčína.