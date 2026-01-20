Zimní údržba Jablonce už stála 10 milionů, město musí přidat peníze

Autor:
  16:42
Už deset milionů korun doposud stála Jablonec nad Nisou zimní údržba, na niž má v městské pokladně na období 2025/2026 vyhrazeno 24 milionů. Další peníze plánuje přidat.

„Loňská zima nás stála necelých 28 milionů korun a protože už teď víme, že dosavadní zimní údržba vyšla na zhruba 10 milionů, připravujeme v nejbližších rozpočtových změnách navýšení této položky,“ nastínil jablonecký primátor Miloš Vele.

Od začátku loňského listopadu se v Jablonci technické služby potýkaly s celkem 84 centimetry napadaného sněhu.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Od 1. listopadu se potýkaly technické služby s celkem 84 centimetry napadaného sněhu. Plán, podle něhož se řídí, prochází každý rok aktualizací a přibývají v něm nové úseky. V tom letošním se objevily nově části ulic Cihelná, Na Výšině, U Pískovny či Rychnovská.

„Nově se uklízí také chodníky v ulici Letní nebo u hřbitova v ulici Na Roli,“ vyjmenovala mluvčí radnice Jana Fričová. Podle ní veřejnost městu často spílá, že nemá vzorně uklizené všechny chodníky. Plán údržby ale vždy počítá alespoň s jedním uklizeným chodníkem podél silnice.

„Město nemá povinnost všechny chodníky uklízet, ale zodpovídá za případná zranění, která se na nich stanou. Každý takový případ úrazu ale pojišťovna důkladně prověřuje,“ upozornil Martin Černý ze správy komunikací jabloneckého magistrátu.

Zábrana s upozorněním není řešení

Jakmile se však oteplí a na uklizené chodníky začne padat sníh ze střech a domů, odpovídají za odklizení sněhu a rampouchů majitelé dotčených objektů, ne město. Ti to ale většinou řeší tak, že umístí na chodníky zábrany s upozorněním pro kolemjdoucí na padající sníh.

„Tím se dopouštějí nedovoleného záboru veřejného prostranství, komplikují úklid sněhu a vytlačují chodce do ulic,“ zdůraznila Fričová, podle níž v takových případech odpovědnost za případný úraz přechází na vlastníka objektu.

Problémy působí také lidé, kteří od svých domů odhazují sníh na již uklizené komunikace, často přímo pod kola projíždějících aut. To je dle Pavla Kozáka z technického odboru magistrátu zakázané a hříšníky lze potrestat i finančně.

„Komunální služby kromě komunikací přednostně ručně uklízí zastávky, chodníky ke školám, zdravotnickým zařízením a domům s pečovatelskou službou a přechody,“ dodal Kozák.

V Jablonci napadlo za loňský listopad a prosinec nejvíce sněhu na silvestra (14 centimetrů), letos sněžilo nejvydatněji 11. ledna (19 centimetrů).

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Otužilci zdolali Ještěd v kiltu či trenýrkách, svršky sundala i hvězda MMA

Otužilci vystoupali na Ještěd. Akce se zúčastnil i liberecký MMA zápasník a...

Teplota kolem bodu mrazu, cesty pokryté ledem, prudké stoupání. Ani na první pohled hrůzné podmínky neodradily zhruba tři desítky otužilců od tradičního výstupu na Ještěd. Akce se zúčastnil i...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Netflix přeměnil Liberec na New York, ulicí se procházel i statný býk

Netflix natáčel v Liberci historický seriál The Age of Innocence (19. ledna...

Kočáry s koňmi, dámy v širokých sukních, muži s cylindry. Do hávu New Yorku sedmdesátých let 19. století se na jeden den převléklo několik libereckých ulic. Platforma Netflix si město vybrala k...

„Pán cyklostezky“ bránil lidem sportovat, město muselo zakročit

Značky mají dvě polohy. Buď jsou zavřené (jako na snímku), nebo otevřené. (15....

Neznámému vandalovi v Železném Brodě padly do očí proměnné dopravní značky u cyklostezky podél Jizery. Opakovaně je otáčel tak, aby zabránil cyklistům a v poslední době především běžkařům ve vjezdu...

Sparta po třech prohrách zabrala, Hradec padl v Boleslavi. Liberec přestřílel Motor

Tomáš Fořt se raduje z gólu do sítě Hradce Králové.

Tři duely nabídl úterní program hokejové extraligy. Úvodní dohrávku 39. kola zvládla lépe Mladá Boleslav, která porazila zásluhou dvougólového Fořta na domácím ledě Hradec 2:0. V druhé úterní...

Zimní údržba Jablonce už stála 10 milionů, město musí přidat peníze

Od začátku loňského listopadu se v Jablonci technické služby potýkaly s celkem...

Už deset milionů korun doposud stála Jablonec nad Nisou zimní údržba, na niž má v městské pokladně na období 2025/2026 vyhrazeno 24 milionů. Další peníze plánuje přidat.

20. ledna 2026  16:42

Havel a Liberec opět spolu. Knihovna získala unikátní sbírku děl

Knihovnička Václava Havla v Liberci

Knihovničku Václava Havla zpřístupní jako první veřejná instituce Krajská knihovna v Liberci. Projekt, který dosud fungoval hlavně na gymnáziích a v zahraničí, se tak vůbec poprvé dostane mezi běžné...

20. ledna 2026  12:36

Teď něco uvidíte, řekl policistům muž. Polil se benzinem a škrtl zapalovačem

Bezdomovec v Liberci se chtěl upálit.

Přímo před zraky policejní hlídky se v Liberci chtěl upálit muž bez domova. Polil se benzinem a pokusil se zapalovačem podpálit si oblečení. Nejdřív mu v tom zabránil vítr, poté policisté. Ti...

19. ledna 2026  20:36

Netflix přeměnil Liberec na New York, ulicí se procházel i statný býk

Netflix natáčel v Liberci historický seriál The Age of Innocence (19. ledna...

Kočáry s koňmi, dámy v širokých sukních, muži s cylindry. Do hávu New Yorku sedmdesátých let 19. století se na jeden den převléklo několik libereckých ulic. Platforma Netflix si město vybrala k...

19. ledna 2026  19:14

Bavila se tu šlechta, teď se unikátní Červený dům otevře veřejnosti

Lidé se mohou těšit na novou expozici v českolipském renesančním letohrádku...

Jde o unikátní doklad renesančního stavitelství v severních Čechách. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě se pustí do přestavby takzvaného Červeného domu. Nová expozice pak připomene jeho...

19. ledna 2026  13:40

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

18. ledna 2026  15:50,  aktualizováno  21:12

Hlavně dojet do cíle! Jizerskou padesátku si chci oťukat, říká fotbalista Koller

Někdejší fotbalový reprezentant Jan Koller si plážový volejbal oblíbil ve...

Jeho doménou byla celý život fotbalová hřiště, ostatně s 55 góly je historicky nejlepším střelcem českého národního týmu. Teď se Jan Koller těší na novou lyžařskou výzvu – pojede Jizerskou padesátku....

18. ledna 2026  19:20

V liberecké Arše zažili rekordní rok, zachraňovali lišku ve smyčce i rorýsy

Lišák ze smyčky

Jako mimořádně náročný hodnotí uplynulý rok liberecká záchranná stanice Archa. Přijala přes dva tisíce zvířat a zaznamenala rekordní počet odchytů.

18. ledna 2026  8:13

Otužilci zdolali Ještěd v kiltu či trenýrkách, svršky sundala i hvězda MMA

Otužilci vystoupali na Ještěd. Akce se zúčastnil i liberecký MMA zápasník a...

Teplota kolem bodu mrazu, cesty pokryté ledem, prudké stoupání. Ani na první pohled hrůzné podmínky neodradily zhruba tři desítky otužilců od tradičního výstupu na Ještěd. Akce se zúčastnil i...

17. ledna 2026  14:16

První gól prý nebyl jeho, druhý dal v cizí helmě. Talent Galvas proti Třinci řádil

Tomáš Galvas zakládá útočnou akci Liberce.

Nedávno zazářil na hokejovém mistrovství světa dvacítek, odkud si s českým národním týmem přivezl stříbro a dostal se do All-Star týmu turnaje. Skvělou produktivitu si talentovaný liberecký obránce...

16. ledna 2026  22:09

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu nejlepší...

V kauze libereckého dopravního podniku byla podána žaloba na devět lidí a 12 firem

Liberecký dopravní podnik bude na linkách MHD testovat nový elektrický autobus.

V korupční kauze libereckého dopravního podniku podalo krajské státní zastupitelství v tomto týdnu k místnímu soudu obžalobu na devět lidí a 12 firem. Zároveň soudu v Liberci zaslalo také návrh na...

16. ledna 2026  18:52

Muž uvěřil údajné krásce. Přišel o milion a půl, jeho nahé fotky dostal šéf

ilustrační snímek

Obětí vydírání na internetu se stal muž z Libereckého kraje. Údajná kráska z ciziny ho připravila o 1,47 milionu korun. Když odmítl dál platit, jeho fotky, kde byl obnažený, rozeslala na několik...

16. ledna 2026  16:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.