Děti se ve školce dostaly k jedovatému keři. Vedení říká, že o něm nevědělo

„V úterý 23. června paní učitelka objevila, že si děti „vaří“ nějaké kuličky a mají je na talířcích. Nebylo ovšem jasné, odkud jsou. Dětí jsme se tak ptali, jestli je jedly nebo ne. Nejdřív tvrdily, že ne, pak ale dvě říkaly, že ano,“ popisuje událost ředitelka školky Renata Kolischová.

Obě děti tak učitelka s ředitelkou donutily zvracet, právě kvůli podezření na možnou otravu štědřencem odvislým, neboli takzvaným zlatým deštěm. Zavolaly také rodičům, kteří děti vzali do nemocnice. Tam jim odebrali krev a vypláchli žaludek. Rozbor krve pak otravu neprokázal.

Podezření na otravu padlo proto, že ve školce dobře vědí, že nebezpečnou rostlinu na pozemku mají. Už ji dokonce i několikrát likvidovali, ona se ale jako náletová rostlina stále vrací.

Město ředitelku kritizuje

Město tak školka požádala o odstranění i tohoto nového kusu, a to 28. května. Než ale město stihlo zareagovat, děti se k rostlině dostaly. A právě tady se do ředitelky opřel náměstek primátora David Mánek.

„Ředitelé školských zařízení mají jednoznačnou odpovědnost za děti v době, kdy o ně pečují. Jestliže ředitelka věděla o tom, že na své zahradě má keř s jedovatými plody, který zde navíc roste opakovaně, je její povinností zabezpečit zdraví dětí a neohrozit nijak jejich životy,“ uvedl v prohlášení Mánek.

A dodává, že ředitelka měla nějakým způsobem zabezpečit rostlinu do doby, než ji odborná firma zcela zlikviduje – tedy přikrýt ji něčím, ohraničit provizorním plůtkem, působit edukativně na děti. Stejně tak měla podle náměstka možnost zařídit likvidaci keřů sama.

Ředitelka ovšem říká, že z nahlášeného keře děti plody zlatého deště nesebraly. „My jsme k němu děti vůbec nepouštěli, navíc je na skalce, která je oddělena plotem. Z tohoto místa to tedy být nemohlo. Jenže je to náletová rostlina, takže patrně vítr donesl semínko z této části pozemku až k nám, kde zakořenilo mezi dalšími keři. A my jsme si ho jednoduše nevšimli,“ hájí se Kolischová.

Otravy zlatým deštěm se projevují dlouhotrvajícím zvracením, zemdlelostí, později i průjmem. Při velké dávce může smrt nastat již do hodiny. Otravy se nejčastěji objevují po požití semen nebo nápadných květů. Uvádí se, že k otravě u dětí postačí dvě semena nebo pět květů.

Nahlášený keř je v současné době zlikvidovaný a město také slibuje,že na pokyn primátora vytvoří pasport všech keřů, které na zahradách městských mateřských škol rostou, a kategorizaci podle míry jejich nebezpečí.

„Nelze však vymýtit všechny rostliny, které by mohly znamenat nebezpečí. Děti nežijí jen ve školních zahradách,“ uzavřel náměstek Mánek s tím, že je potřeba také edukace o možných rizicích.