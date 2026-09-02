„Město opakovaně eviduje podněty a stížnosti rodičů, školy i místního osadního výboru. Problémy působí zejména kombinace pohybu velkého množství dětí s projíždějícími a parkujícími auty před školou,“ popsala mluvčí radnice Jana Fričová s tím, že připravovaná opatření mají lépe reagovat na potřeby celého sídliště.
Z jarního průzkumu, do něhož se zapojilo přes čtyři sta žáků, téměř tři sta rodičů a přes pět desítek pedagogů, vyplynulo, že děti nejčastěji chodí do školy pěšky, zatímco autem pravidelně přijíždí pouze 18 procent žáků. „Přesto právě ranní příjezd aut vytváří před školou řadu konfliktních situací,“ podotkla Fričová.
Jedním z opatření, ke kterým radnice přistoupí, je proto zrušení parkování bezprostředně před školou, kde se v úzkém prostoru dosud potkávaly děti s parkujícími a projíždějícími automobily.
„Když se vozy míjejí nebo couvají, může snadno vzniknout nebezpečná situace, kdy řidič nemusí malé dítě včas vidět,“ zmínil Květoslav Syrový ze spolupracujícího dopravního ateliéru, podle nějž mají změny dávat smysl i s přihlédnutím k celé lokalitě.
Parkovací místa se přesunou
Parkování se přesune do ulice Ještědská, zatímco uvolněné prostranství u ZŠ bude sloužit dětem a jejich doprovodu; do budoucna pak i školní komunitě. „Pasířská ulice je před školou velmi úzká a při obousměrném provozu najíždí míjející se vozidla často na chodník. Proto se připravuje úprava na jednosměrný provoz. Stejně tak i v ulici Na Kopci – kvůli výjezdu z navazující části lokality,“ přiblížila mluvčí Jablonce.
V době mezi 7:30 a 8:00, kdy děti míří do školy, bude nadto omezen vjezd automobilů do takzvané školní ulice, což je podle BESIP označení pro projekt, který omezuje provoz škol obvykle v ranní špičce.
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Jeho cílem je snížení dopravního chaosu, hluku i emisí, které vznikají při každodenním vysazování dětí z aut. Z jablonecké školní ulice budou moci místní vyjíždět, nikoliv však zajíždět. Po 8. hodině se provoz vrátí do běžného režimu.
„Rodiče, kteří potřebují dítě do školy přivézt autem, budou moci využívat vhodná místa pro krátké zastavení mimo prostor před školou,“ upozornila Fričová s doplněním, že na připravovaném návrhu, který vychází z dopravních modelů, spolupracují jak škola a městská policie, tak osadní výbor, organizace Pěšky městem a zmíněný dopravní ateliér. „Podkladem jsou i zkušenosti lidí, kteří na Žižkově Vrchu žijí, pracují nebo se zde každý den pohybují,“ uzavřela.