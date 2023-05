Jablonec chce lepší sídliště i školy, o stovky milionů žádá EU i ministerstva

Rekonstrukce sídliště Šumava, proměna parku Tyršovy sady, lepší sokolovna, ale i prodloužení tramvaje do centra města nebo zateplení a výměna oken v pavilonu chirurgie místní nemocnice. Tyto a další projekty plánuje jablonecká radnice. Potřebuje na to ovšem dostatek peněz. Stovky milionů korun by chtěla získat z programů Evropské unie nebo z ministerstev dopravy a životního prostředí.