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Pivo místo bytových domů. Noví majitelé křísí historický pivovar v Jablonci

Jan Pešek
  12:13
Historický areál jabloneckého pivovaru bude po více než třiceti letech sloužit původnímu účelu. Noví majitelé tu chtějí kromě vaření piva otevřít i pekárnu nebo pražírnu kávy.

Poslední pivo tu uvařili v roce 1990. Od té doby historický pivovar v Jablonci nad Nisou chátral a hrozilo, že půjde k zemi. Noví majitelé, kteří provozují minipivovar Volt, tu už postavili plničku a v nejbližších letech chtějí obnovit vaření piva.

Pivovar v Jablonci chátral, hrozilo, že půjde k zemi. Nyní tu noví majitelé chtějí opět vařit pivo.
Pivovar v Jablonci chátral, hrozilo, že půjde k zemi. Nyní tu noví majitelé chtějí opět vařit pivo.
Pivovar v Jablonci chátral, hrozilo, že půjde k zemi. Nyní tu noví majitelé chtějí opět vařit pivo.
Pivovar v Jablonci chátral, hrozilo, že půjde k zemi. Nyní tu noví majitelé chtějí opět vařit pivo.
Pivovar v Jablonci chátral, hrozilo, že půjde k zemi. Nyní tu noví majitelé chtějí opět vařit pivo.
17 fotografií

„Ke koupi jsme se rozhodli proto, že hledáme další kapacity na výrobu piva. Začínali jsme u přehrady, kde máme pivovar s restaurací a zahradou, ale tamější kapacity jsou omezené, i proto vaříme další pivo u spřátelených pivovarů,“ vysvětluje Milan Zemánek, jeden ze spolumajitelů Volta a nově i komplexu budov v jabloneckých Vrkoslavicích.

„Areál stál 39 milionů. Naštěstí to předchozí majitel prodal nám, jinak by se to celé zbouralo a vyrostly by tady bytovky. Je to trochu v dezolátním stavu, ale už se podařilo zrekonstruovat první část,“ pokračuje sládek pivovaru Martin Palouš.

Napřed stáčírna, pak pivovar

V opravené budově se nachází stáčírna piva do lahví, plechovek a sudů. Její ostrý provoz by se měl rozjet již brzy. Později k ní přibude pivovar, který vznikne proměnou staré kotelny.

„Odhaduji, že stavba bude trvat dva roky a další rok zprovoznění technologií. Chceme tu vařit až 25 tisíc hektolitrů piva, což bude rozdíl, protože nyní vaříme u nás a u spřátelených pivovarů zhruba tři tisíce tři sta hektolitrů ročně,“ zamýšlí se Palouš a vyjmenovává, jaké další části areál o rozloze 75 tisíc metrů čtverečních nabízí. „Je tu původní pivovar, sladovna, tři rybníky, nádherné ležácké sklepy nebo komín, kde by mohla být časem rozhledna.“

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Ne všechny budovy ale do budoucna přežijí. „Horní část by bylo komplikované zachránit. Pro mě je podstatné zachránit varnu v původní části pivovaru,“ vysvětluje Zemánek a prozrazuje, kolik oprava areálu spolkne peněz a kdy by mělo být hotovo.

„Každý rozumný člověk vidí, že to bude hodně peněz. Počítáme, že půjde o stovky milionů korun. Mám smělý plán, abychom tady do roku 2033, tedy dvě stě let od začátku stavby pivovaru, něco dokázali. Nejpozději však do roku 2035, protože první pivo tu uvařili v roce 1835.“

Podle Zemánka by výsledkem mělo být centrum řemesel, kde zákazníci najdou širokou paletu služeb. „Pro mě je důležitý odkaz na řemeslnou výrobu. V bývalém nádražíčku naproti přes silnici bychom například rádi udělali malou pekárnu s řemeslným chlebem. Dokážu si tu představit i pražírnu. A jednou by tu mohla být škola řemesel a podnikání. Ale kolega spolumajitel by tu chtěl mít wellness,“ dodává s nadsázkou Zemánek.

Pivovar leží v jablonecké části Vrkoslavice.

Pivovar leží v jablonecké části Vrkoslavice.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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