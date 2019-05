Lepší park, nebo nové hřiště. Jablonečané rozhodnou, kam půjdou peníze

V praxi to znamená, že občané svůj nápad zaregistrují na webu radnice. Projekty pak posoudí úředníci magistrátu. O těch, které půjdou uskutečnit, poté hlasováním rozhodnou sami Jablonečané. Město je příští rok převede do reality.

V kase je milion korun a pro každou čtvrť je podle její velikosti vyhrazena přesná částka. Podobný rozpočet mají v kraji již třeba v Semilech nebo České Lípě.

Podle radního města Petra Klápštěho mohou své nápady přihlásit nejen dospělí, ale i obyvatelé města starší patnácti let. „Aby to však nebyl jen výstřel do prázdna od jednotlivce, musí být pod nápadem alespoň patnáct podpisů od lidí v sousedství,“ informoval radní.

Formuláře s nápady mohou lidé posílat do konce června. „Během léta se ty věci pokusíme doladit, aby měly realistické proporce. Vyřadíme třeba věci, které budou v rozporu s územním plánem, nebo náměty, které by měly vzniknout mimo území města,“ dodal radní.

O jednotlivých projektech mají Jablonečané hlasovat na podzim. Například pro čtvrť Jablonec - centrum je připraveno 264 tisíc korun, pro Mšeno 195 300, pro Paseky a Šumavu 168 tisíc. Není to málo?

„To je otázka, ale děláme to poprvé a musíme si to všichni, tedy obyvatelé a úřad, nejprve vyzkoušet. Proto je dobré začínat s nižší částkou, která se ovšem v budoucnu může navýšit. Myslíme si, že se zpočátku budou hlásit zejména aktivní lidé, jenž se doteď nebáli ozývat. Pak když ostatní uvidí, že to jde, připojí se,“ okomentoval Klápště.

Několikaletou zkušenost mají s participativním rozpočtem v Semilech, kde lidé rozhodují o použití milionu korun. V minulosti díky tomu město nechalo opravit například Archivní ulici. Loni lidé navrhli 42 projektů.

V minulosti se však do návrhů dostaly i nápady poněkud bláznivé. Například do finále se probojoval i návrh kritika zdejší radnice Tomáše Trojana. Ten chtěl, aby město postavilo jeho sochu nazvanou Stínový aktivista. V Turnově zase mezi nápady byl obchod pro youtubery nebo zákaz nošení masek klaunů.