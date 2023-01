Turisté se v Jablonci lépe zorientují, jejich kroky povedou po korálcích

Vine se od Domu Jany a Josefa V. Scheybalových, kde sídli informační centrum, přes pěší zónu v Komenského ulici k radnici na Mírovém náměstí.

„Typických jabloneckých korálků zasazených přímo v dlažbě je na trase použito sto dvacet. Jednak je to nezpochybnitelný symbol Jablonce jako města skla a bižuterie a zároveň máme vyzkoušené, že jakmile si jich všimnou děti, spolehlivě je zaujmou a s radostí je následují až do cíle. Takže pro rodiny je to určitě příjemné zpestření jejich procházky,“ okomentoval Petr Vobořil, ředitel městské společnosti Kultura Jablonec, jež značení připravila.

Projekt nové navigace navrhli liberečtí architekti ze studia Mjölk společně s grafickým Studiem Horáček ze stejného města. Systém měl ovšem začít fungovat již před čtyřmi lety. Městu se ale nepodařilo získat dotaci.

Nyní se na pilotní a testovací úsek s korálky za zhruba 600 tisíc korun podařilo sehnat z evropských peněz 85 procent částky.

Podle Vobořila jde o první etapu, kdy má nové značení podstoupit zatěžkávací test. „Problém s tím nemají ani technické služby, které nám potvrdily, že kameny nevadí ani radlicím na sníh, protože ty mají na spodku gumu,“ upozornil ředitel.

Dodal též, že radnice nyní bude shánět vhodné dotační programy, ze kterých by se daly čerpat finance na další části korálkové cesty.

Tabulky na zajímavých domech

Bižuterní produkce v ulicích ovšem není jedinou novinkou, která se ve městě postupně objevuje. Dalším prvkem vznikajícího navigačního systému jsou smaltované dvojtabulky na historicky zajímavých domech, na nichž stojí informace o nich. Těch je zatím sedm.

Jedním z nich je například bývalý Dům módy v Komenského ulici postavený ve stylu art deco nebo bývalý hotel Geling, později Praha ve stejné ulici.

„Aby návštěvník domy neminul, směřují k nim speciální kostky v dlažbě se šipkou odkazující na dům na trase. U radnice a kostela svaté Anny jsou umístěné informační cedule na stojanech z cortenového plechu se siluetami památek,“ doplnil Vobořil.

Novým výrazným prvkem jsou pak ještě jasně červené směrovky odkazující na památky a další důležitá místa. Rozcestník s nimi se tyčí třeba před budovou radnice.

Ředitel Kultury v roce 2016, kdy se projekt začal připravovat, sdělil: „Město je zahlceno šipkami a malými cedulkami v češtině, s čímž mají problém cizinci. Navíc se celý ten systém mísí s komerčním systémem. To znamená, že při vjezdu do města je tabulka s názvy firem zde sídlících a čísel k nim přiřazených. To je velmi nepřehledné. Nový systém by měl být srozumitelný jak pro zahraniční turisty, tak i atraktivní a hravý, zejména pro děti, které by se hledáním korálků po městě mohly bavit.“

Jan Mach z architektonického ateliéru Mjölk před časem řekl, že inspirace na netradiční informační systém přišla z Portugalska.

„Šipky nejsou moc zábavné. Inspirovali jsme se proto v Portu, kde od středověku používají jako značení keramické modrobílé dlaždice, kterými se tam zdobily fasády. Je to univerzální prvek čitelný pro všechny národy a podobné by to mělo být i v Jablonci. Proto jsme hledali materiál, který je pro něj typický, a našli jsme korálek,“ uvedl Mach.