„V neděli jsme přijali oznámení o úmrtí muže v bytě v Jablonci nad Nisou,“ uvedla policie. Oznámení o úmrtí muže přijali policisté v neděli, na základě provedených procesních úkonů případ kvalifikovali jako zvlášť závažný zločin vraždy. Podezřelého zadrželi v tomto týdnu.
Muži hrozí deset až 18 let vězení, řekla ČTK regionální mluvčí policie Ivana Baláková. „Obviněný se se zavražděným mužem znal,“ dodala.
„Z uvedeného skutku obvinili a také podali státnímu zástupci podnět k jeho vazebnímu stíhání,“ uvedla na webu policie Baláková. S vazebními důvody se podle ní ztotožnil nejen státní zástupce, ale i soudce, který obviněného muže poslal ve středu do vazební věznice.
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Závažný zločin v jabloneckém bytovém domě vyšetřuje policie jako vraždu
Podle informací od televize CNN Prima News mrtvý muž podle obyvatel domu napadal ostatní a často rušil noční klid. Podobně tomu mělo tak být i v neděli odpoledne. „Byl rachot a potom tady všude začali jezdit policajti a přijela sanitka,“ řekla reportérovi CNN Prima NEWS obyvatelka domu.
Podle sousedů měl mít muž rozbitou hlavu, v posteli ho našli policisté. V tu samou chvíli s ním byli v bytě i další lidé. Jednoho z nich, který byl podle obyvatel domu silně opilý, museli podle televize policisté pacifikovat násilím.
„Vylezli na chodbu a on se s nima strkal a začali se prát, byla to mela, nakonec skončil na zemi a nasadili mu pouta,“ popsala reportérovi žena ze sousedního bytu. Kdo byl ten, koho policisté z místa odvezli, netušila. „Vůbec nevím, tady se střídalo lidí, já jsem se jim snažila co nejvíc vyhnout,“ kroutila hlavou.
Mrtvý muž byl problémový
Policisté v neděli CNN Prima News uvedli, že zatím nikoho v souvislosti s úmrtím nezadrželi. Muže v poutech údajně měli odvézt pouze proto, že neposlechl jejich výzvy.
Televizi řekli místní, že nalezený mrtvý muž byl podle sousedů problémový člověk, často kvůli němu prý volali policii. „Bylo to hrozné, trvalo to dlouhá léta. Policie tu byla každou chvíli,“ pověděla televizi CNN Prima News žena z vedlejšího bytu.
Podle ženy muž trpěl schizofrenií, ale nebral léky, které měl předepsané. To potvrdila i další žena z domu.
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Byla to klidná čtvrť, je to strašidelné. Sousedy v Jablonci šokovala vražda
„Byl psychicky nemocný, ale nechtěl se léčit. Dokonce ho odvezli někam do léčebny, ale zase se vrátil zpátky. Dělal nám tady ze života peklo, někteří lidé se kvůli němu raději odstěhovali. Přespávali u něj bezdomovci, se kterými popíjel, bral drogy. Byl tu strašný nepořádek, hluk. Báli jsme se ho, někdo ze sousedů říkal, že dokonce vyhrožoval někomu se zbraní,“ popsala televizi martyrium se sousedem obyvatelka domu.
Lidé se kromě policie opakovaně obraceli i na družstvo, které dům spravuje. „Tvrdili nám, že s ním nic nezmůžou, byt byl jeho. On byl z Prahy, matka mu tady údajně koupila bydlení, aby byl daleko od ní,“ řekla televizi sousedka.
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„Nikomu smrt nepřeju, ale i když to může znít strašně, tohle je pro nás vysvobození,“ pověděla reportérovi další obyvatelka domu poté, co se přesvědčila, že kamera je vypnutá.
Podle statistik policie v Libereckém kraji vyšetřovali kriminalisté letos do konce září pět případů vražd či pokusů. V Jablonci nad Nisou jde letos o druhý takový případ, z vraždy v jednom z bytových domů obvinili kriminalisté v létě pětatřicetiletou ženu.