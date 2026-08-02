Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Za napadení dvou žen skončil 42letý muž ve vazbě

Autor: ,
  17:23
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Soudce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou uvalil vazbu na dvaačtyřicetiletého muže. Ten podle policie napadl dvě ženy. Na síti X to dnes uvedla policie. Muže v pátek obvinila ze sexuálního útoku a znásilnění, za to mu v případě odsouzení hrozí až desetileté vězení.

Kriminalisté podle policie stále nemohou vyloučit, že podobných napadení nemá muž na kontě víc. „Z tohoto důvodu stále platí výzva pro případně další napadené ženy, které s oznámením věci ještě váhají, aby se přihlásily také,“ uvedla jablonecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Neznámý muž napadl v Jablonci dvě ženy, poškozených je možná víc

Dvě napadení v městské části Mšeno se stala v uplynulých dvou týdnech. „V těchto obou případech naštěstí napadené ženy neutrpěly žádné fyzické zranění,“ popsala dříve policejní mluvčí.

Podle Sochorové kriminalisté na případech intenzivně pracovali a podezřelého muže se jim podařilo zadržet ve čtvrtek 30. července odpoledne v centru Jablonce nad Nisou.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

S dětmi ho v Praze nepustili do letadla, ani neví proč. Chci záznamy, budu bojovat, říká

Premium
Powerbanka, která zažehla spor mezi cestujícím a obsluhou letiště. (31....

Jeho příběh obletěl celou republiku. Muže se dvěma dětmi odmítli na pražském Letišti Václava Havla pustit do letadla poté, co o sobě sarkasticky hovořil jako o teroristovi. Spor se rozhořel kvůli...

Karle, doporučuju přezkum, za nás je tam penalta. Komise zveřejnila komunikaci VAR

Ruka Lukáše Masopusta

Do dění na hřišti vstoupí rázný hlas, který hlavní rozhodčí Karel Rouček slyší ve sluchátku. „Karle, doporučuju ti přezkum. Za nás je tam potenciální pokutový kop za ruku,“ říká videoasistent Tomáš...

Jablonec - Varaždín 2:0, oba góly ze standardek, postup trefil Pavlovič

Fotbalové utkání mezi FK Jablonec a NK Varaždín.

Jablonečtí fotbalisté jsou v další fázi kvalifikace evropských pohárů. V odvetě 2. předkola Konferenční ligy porazili doma Varaždín 2:0, v součtu chorvatského protivníka přestříleli 4:3 a za týden je...

Plzeň - Liberec 1:3, hosté favorita přehráli, domácí dali gól jen z penalty

Sestřih zápasu
Liberečtí fotbalisté slaví gól proti Plzni v úvodním kole Chance ligy.

Šok na úvod fotbalové ligy: Viktoria Plzeň, jeden z adeptů na přední příčky, podlehla doma Liberci 1:3. Nepomohlo, že trenér Hyský v poločase vystřídal čtyři hráče, po pauze sice Krčík vyrovnal z...

OBRAZEM: „Aby se po něm smýkaly větry.“ Před 60 lety začala stavba Ještědu

Stavba Ještědu

Horský hotel a vysílač Ještěd je jedním z nejoriginálnějších architektonických děl v Česku. Hyperboloid vysoký 94 metrů s kruhovým půdorysem o průměru 33 metrů unikátním způsobem slučuje funkci...

Za napadení dvou žen skončil 42letý muž ve vazbě

ilustrační snímek

Soudce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou uvalil vazbu na dvaačtyřicetiletého muže. Ten podle policie napadl dvě ženy. Na síti X to dnes uvedla policie. Muže v pátek obvinila ze sexuálního útoku a...

2. srpna 2026  17:23

Mareček: Červené jasné, pro Liberec není výmluva. Frťala do Teplic vtlouká odvahu

Teplický záložník Lukáš Mareček se raduje ze své trefy proti Liberci.

Fantastický rozjezd fotbalových Teplic do nové ligové sezony. Po výhře 3:1 nad Bohemians se na skláře nahrnula chvála za šik ofenzivní herní projev, teď si poradili i s divokým vývojem bitvy v...

2. srpna 2026  16:20

Taková mistrovská rodinka. U Holeňáků jsou šampiony táta, máma i obě dcery

Premium
Házenkářsko-fotbalová rodina, zleva Miroslav Holeňák, asistent trenéra Liberce,...

Na trávníku se pohyboval v obraně a také jeho základním rodinným manévrem je defenziva – fotbalový gentleman Miroslav Holeňák totiž čelí přesile tří házenkářek. Lepkavému míči propadly jak jeho...

2. srpna 2026

Studenti vytvořili vlastní muzikál. Příběh o snech zakončí v Liberci

Původně měl vzniknout takzvaný jukebox muzikál, tedy představení složené ze...

Liberečan Matěj Janoušek na podzim roku 2023 seděl ve svém pokoji v Brně a přemýšlel, co vytvořit pro studentský soubor First Smile. Původně měl vzniknout takzvaný jukebox muzikál, tedy představení...

2. srpna 2026  8:26

Hodouš o červené kartě: Trefil jsem balon a stáhl nohu. Se žlutou bych byl spokojený

Libereckým fotbalistům se příliš nepozdávalo, že jim sudí Marek Radina udělil v...

Když ve 38. minutě dostal po faulu na Marečka červenou kartu, liberecký záložník Petr Hodouš jen nevěřícně zakroutil hlavou. Jeho tým šel v tu chvíli v domácím zápase s Teplicemi už do dvojnásobného...

1. srpna 2026  21:41

Liberec - Teplice 0:1, domácí hráli dlouho v devíti, jediný gól vstřelil Mareček

Sestřih zápasu
Teplický záložník Lukáš Mareček (uprostřed) se raduje ze své trefy proti...

Hned dvě červené karty pro domácí výrazně ovlivnily severočeský souboj. Už v úvodní minutě šel ze hřiště Vasil Kušej a ještě před poločasovou pauzou ho následoval Petr Hodouš. Fotbalisté Teplic...

1. srpna 2026  16:28,  aktualizováno  19:17

Škoda jeden a půl milionu korun. Hasiči vyjížděli k požáru rodinného domu v Liberci

Zraněn nikdo nebyl, způsobenou škodu odhadli hasiči na jeden a půl milionu...

Hasiči v Liberci vyjížděli v noci na dnešek k požáru rodinného domu. Zraněn nikdo nebyl, způsobenou škodu odhadli hasiči na jeden a půl milionu korun.

1. srpna 2026  14:05

Igráček Krakonoš dorazil do Harrachova. Výstava představuje 50 let legendární české hračky

Igráček v podobě Krakonoše s typickým kloboukem a pláštěm je nově vidění na...

Igráček v podobě Krakonoše s typickým kloboukem a pláštěm je nově k vidění na výstavě v Harrachově. Padesátiletou historii oblíbené české hračky mohou lidé spatřit od soboty 1. srpna do 30. září v...

1. srpna 2026  13:52

S dětmi ho v Praze nepustili do letadla, ani neví proč. Chci záznamy, budu bojovat, říká

Premium
Powerbanka, která zažehla spor mezi cestujícím a obsluhou letiště. (31....

Jeho příběh obletěl celou republiku. Muže se dvěma dětmi odmítli na pražském Letišti Václava Havla pustit do letadla poté, co o sobě sarkasticky hovořil jako o teroristovi. Spor se rozhořel kvůli...

31. července 2026  20:06

Policie dopadla lupiče, který se zbraní přepadl dvě pošty. Už je ve vězení

ilustrační snímek

Policisté v pondělí zadrželi osmatřicetiletého muže, který nedávno přepadl pobočky České pošty v Košťálově na Semilsku a v Kratonohách na Královéhradecku. Pracovnicím hrozil pistolí, z jedné loupeže...

31. července 2026  11:11

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dřív sháněli investory, dnes chtějí rady zkušených, studenti rozjíždějí startupy

Programem Výkop podnikatelského inkubátoru Lipo. ink prošlo osm startupů z...

Ještě před pár lety sháněli začínající podnikatelé hlavně investory. Dnes často hledají něco jiného, třeba první zákazníky, zpětnou vazbu a zkušené lidi, kteří jim pomohou nápad proměnit ve fungující...

31. července 2026  10:53

Policie zadržela podezřelého z útoků na ženy v Jablonci, stíhají ho za znásilnění

ilustrační snímek

Kriminalisté v Jablonci nad Nisou zadrželi ve čtvrtek 30. července dvaačtyřicetiletého muže, který podle nich v minulých dnech v městské části Mšeno zaútočil na dvě ženy. Muže stíhají za sexuální...

31. července 2026  10:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.