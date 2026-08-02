Kriminalisté podle policie stále nemohou vyloučit, že podobných napadení nemá muž na kontě víc. „Z tohoto důvodu stále platí výzva pro případně další napadené ženy, které s oznámením věci ještě váhají, aby se přihlásily také,“ uvedla jablonecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
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Neznámý muž napadl v Jablonci dvě ženy, poškozených je možná víc
Dvě napadení v městské části Mšeno se stala v uplynulých dvou týdnech. „V těchto obou případech naštěstí napadené ženy neutrpěly žádné fyzické zranění,“ popsala dříve policejní mluvčí.
Podle Sochorové kriminalisté na případech intenzivně pracovali a podezřelého muže se jim podařilo zadržet ve čtvrtek 30. července odpoledne v centru Jablonce nad Nisou.