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Pohotově vytáhli z přehrady tonoucího, Jablonec ale s vodními záchranáři už nepočítá

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  13:01
Víkendová záchrana tonoucího mladíka na jablonecké přehradě opět rozpoutala debatu o zdejším působení vodní záchranné služby, která kvůli neshodám s vedením města již na dění na mšenském vodním díle pravidelně nedohlíží.

Tonoucí se mladík byl podle vodních záchranářů v dobré fyzické kondici. | foto: VZS ČČK Jablonec nad Nisou

„Zachránili jsme život, i když nesloužíme,“ informovala Vodní záchranná služba Českého červeného kříže města Jablonec nad Nisou (VZS), která v sobotu 20. června po celodenním hlídkování na Českém poháru v paddleboardingu nečekaně zasahovala.

„Naše posádka po úspěšné práci už balila, když najednou ze zátoky uslyšela volání o pomoc. Začal se tam topit mladík. Ačkoli bychom na vodní přehradě vůbec být neměli, okamžitě naši vodní záchranáři vyrazili a mladíka z vody vytáhli,“ popsali vodní záchranáři s tím, že šlo o vysportovaného mládence. „Ale i takového může chytnout znenadání křeč a bez bójky, bez plovací pomůcky, nemá uprostřed vody sám žádnou šanci,“ upozornili členové jablonecké VZS ČČK.

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„My tu pro vás znovu letos už nebudeme, místo nás město pověřilo městskou policii a hasičský záchranný sbor. Neriskujte a nepřidělávejte jim práci. Nepřeceňujte své síly, do vody choďte s plovací pomůckou a nikdy ne sami,“ apelovali dále na lidi vyrážející k největší městské vodní nádrži v Česku.

Za poskytnutí pomoci, když bylo třeba, jim je podle Jakuba Chuchlíka, náměstka jabloneckého primátora pro rozvoj, určitě na místě poděkovat. Současně potvrdil, že se o bezpečnost na přehradě již druhou sezonu stará místní policie ve spolupráci s hasiči, kteří mají během sezony na hladině trvale připravený člun.

Podle loňského vyjádření magistrátu vodní nádrž není v majetku města a primárně neslouží k rekreaci – vznikla jako součást protipovodňové ochrany. Kohokoliv, kdo se zde do vody vydává, upozorňují cedule na to, že tak činí na vlastní nebezpečí.

Hasiči místo vodních záchranářů

„Město zajišťuje bezpečnost na přehradě výrazně nad rámec svých povinností. Do roku 2024 to bylo ve spolupráci s VZS. V roce 2025 však VZS smlouvu na zajištění služeb nepodepsala, přestože město připravilo zázemí i finanční podporu,“ konstatoval Chuchlík. V důsledku toho Jablonec domluvil spolupráci s hasičským záchranným sborem, kterému poskytl peníze na nákup člunu.

Magistrát v minulosti s vodními záchranáři opakovaně jednali o tom, za jakých podmínek by mohla vzájemná spolupráce pokračovat. Mimo jiné řešili příspěvky na provoz, zajištění pitné vody nebo trvalé zázemí záchranářů na ostrově Tajvan. Ke společné shodě však nedošli a loni VZS ČČK oznámila, že kvůli nesplnění jejích požadavků nebude u přehrady své služby poskytovat.

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„Dovolím si jednu osobní poznámku. Také jsem se jednou ocitl v situaci, kdy bylo potřeba poskytnout pomoc, ale vůbec mě nenapadlo o tom pak napsat takovýto příspěvek na sociální sítě,“ poznamenal náměstek Chuchlík s tím, že v případě nutnosti stačí zavolat na tísňovou linku 112 nebo 150.

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