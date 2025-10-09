Místo pytlů s pískem mobilní zábrany. Jablonec pořídil bariéry proti povodním

Autor:
  16:56
I když se Jablonec nad Nisou díky vodní nádrži Mšeno a protipovodňové štole z roku 2013 s klasickými povodněmi obvykle nepotýká, pořídil magistrát mobilní protipovodňové zábrany. Sto metrů vyšlo na 280 tisíc korun.
Fotogalerie2

Mobilní protipovodňové zábrany v Jablonci | foto: Město Jablonec

„K nákupu nás inspirovaly instalované zábrany při loňských přívalových lijácích v Dalešicích. Kdyby tam nebyly, byly by škody napáchané deštěm pravděpodobně ještě větší,“ domnívá se jablonecký primátor Miloš Vele.

Modulární bariéry jsou lehké, skladné a dají se opakovaně použít. Postavit je zvládne i menší počet lidí bez nutnosti používat těžkou techniku. Nahradí dosud využívané pytle s pískem, které se musely po povodních zlikvidovat.

Mobilní protipovodňové zábrany v Jablonci

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

„Zábrany ze speciálního plastu stačí pouze umýt,“ upozorňuje mluvčí magistrátu Jana Fričová.

„Dalším pozitivem je, že tyto bariéry lze využít i v jiných situacích, například při ekologické havárii ve vodních tocích. Navíc je možné dokupovat je postupně podle potřeby, což šetří rozpočet města,“ uzavírá primátor Vele.

Za zábrany v celkové délce sto metrů, které budou uložené ve skladu krizového řízení, zaplatilo město 280 tisíc korun.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Novotného pustili z vězení. Stihl jsem samotku a pět kázeňských trestů, tvrdí

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný ve čtvrtek opustil vazební věznici v Liberci. Odpykal si tři měsíce za porušení podmínky. Politik, který má pozastavené členství v ODS, do výkonu...

Kladno vyloupilo led Komety, Sparta opět bez gólu. Vítkovice v derby zdolaly Třinec

Hokejová extraliga vstoupila už do 11. kola. Kompletní páteční program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po nájezdech....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Policisté našli ozbrojence na Děčínsku. Je mu teprve šestnáct a zřejmě ukradl auto

Policisté v Kunraticích u České Kamenice po pátrání nalezli hledaného mladíka. Teprve šestnáctiletý chlapec je podezřelý z loupežného přepadení, ke kterému došlo ve středu dopoledne v Děčíně. Podle...

Je to diskriminační, říká o přepočtu hlasů končící poslanec SPOLU. Přišel o mandát

Kvůli výsledkům voleb v Libereckém kraji zvažuje ODS ústavní stížnost, kraj kvůli přepočtu ztratil čtvrtinu mandátů v Poslanecké sněmovně. Liberecký kraj od jeho vzniku zastupovalo vždy osm poslanců,...

Místo pytlů s pískem mobilní zábrany. Jablonec pořídil bariéry proti povodním

I když se Jablonec nad Nisou díky vodní nádrži Mšeno a protipovodňové štole z roku 2013 s klasickými povodněmi obvykle nepotýká, pořídil magistrát mobilní protipovodňové zábrany. Sto metrů vyšlo na...

9. října 2025  16:56

Děti, blesky nebo láska. Novou čtvrť v Liberci zkrášluje obří fantasy obraz

Další desítky nových bytů v liberecké čtvrti Františkov už mají své obyvatele. Stavitelé jim předávají v těchto dnech sedmasedmdesát dokončených bytů. Nově vyrůstající čtvrť, pojmenovaná po svém...

9. října 2025  10:31

Transakce dokončena. Střeštík je oficiálně novým většinovým majitelem Jablonce

Jakub Střeštík se stal oficiálně majitelem fotbalového klubu FK Jablonec. V držení má 90 procent akcií, zbylých deset zůstane ve vlastnictví rodiny dosavadního majitele Miroslava Pelty. Klub o...

8. října 2025  19:59,  aktualizováno  20:14

Ve spodním prádle pašovala příteli do věznice drogy. Prozradila ji nervozita

Žena, která ve spodním prádle o víkendu pašovala do strážské věznice drogy, může skončit za mřížemi. Stejně jako její odsouzený přítel, za nímž měla s kontrabandem namířeno.

8. října 2025  16:43

Policisté našli ozbrojence na Děčínsku. Je mu teprve šestnáct a zřejmě ukradl auto

Policisté v Kunraticích u České Kamenice po pátrání nalezli hledaného mladíka. Teprve šestnáctiletý chlapec je podezřelý z loupežného přepadení, ke kterému došlo ve středu dopoledne v Děčíně. Podle...

8. října 2025  13:33,  aktualizováno  15:42

Na Českolipsku hořel památkově chráněný dům, často ho obývali bezdomovci

Devět hasičských jednotek ve středu likvidovalo požár domu v Janovicích u Kravař na Českolipsku, který je součástí památkově chráněné zóny. Oheň se šířil v půdních prostorách a na střeše, podle...

8. října 2025  14:05,  aktualizováno  14:53

Cestování v Libereckém kraji zdraží. Roční jízdenku mohou lidé splácet

Jízdné v regionální dopravě v Libereckém kraji zdraží od Nového roku v průměru o pět procent. Roční celosíťové jízdenky se ale zdražení nedotkne, dospělý cestující za ni tak jako letos zaplatí deset...

8. října 2025  12:51

Nevykoupaný, jen v hadrech. Do babyboxu v České Lípě někdo odložil novorozence

Do babyboxu v nemocnici v České Lípě někdo v úterý ráno odložil novorozeného chlapce. Dostal jméno Robin. Letos je to dvanácté dítě nalezené v jedné z vytápěných schránek pro odložené děti.

8. října 2025  6:39,  aktualizováno  11:23

Zájemců o ambulantní poradenství přibývá, centrum pro závislé podpoří Liberec

Loni pomáhali více než tisíci lidem s překonáním závislosti a návratem do běžného života. Liberecké centrum Advaita se v kraji zaměřuje na ambulantní poradenství nebo doléčovací program, má i své...

8. října 2025  10:22

Kdo si odnese skleněnou kameru? V Novém Boru ocení filmové hvězdy

Originální ocenění pro filmový galavečer v Novém Boru vytvořili umělci ze sklárny Ajeto. Laureáti cen Novoborské akademie spojených kinematografií (NASK) si odnesou skleněné kamery. Slavnostní...

7. října 2025  16:19

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Turnov chce odkoupit a zbourat garáže, zabírají prostor u dominanty města

Vykoupit a zlikvidovat. Turnovští zastupitelé chtějí získat do vlastnictví všechny garáže vedle tamního Kulturního centra Střelnice a připravit prostor k novému využití. Podařilo se jim odkoupit...

7. října 2025  11:57

Můj vztah k Ostravě určil Pepa Streichl, svěřil se frontman folkových Žamboši

Na zahrádce klubu Barrák v Ostravě-Přívoze nedávno hrála folková formace Žamboši. Představili průřez ze své tvorby a duše kapely, zpěvák, textař Jan Žamboch u té příležitosti zavzpomínal na své...

7. října 2025  6:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.