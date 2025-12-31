Nevidomým pomůže „mluvící“ semafor, k zapnutí poslouží kapesní vysílač

Autor:
  8:21
Další semafor v Jablonci nad Nisou doprovází slabozraké a nevidomé hlasovými pokyny. Světelná signalizace na křížení ulic Turnovská, Mincovní a Jateční nově disponuje přijímačem, který umožní lidem se zrakovým postižením bezpečně přejít silnici a zorientovat se v prostoru pomocí zvuku.

Kapesní vysílač, kterým se ovládá semafor. | foto: Město Jablonec

K zapnutí funkce musejí být vybaveni pomůckou – kapesním vysílačem, „Vysílač VPN 02, uzavřený v kompaktní plastové krabičce se šesti tlačítky, umožňuje uživateli na dálku ovládat akustické orientační a informační systémy,“ popisuje jablonecký náměstek pro správu majetku Petr Roubíček.

Nejčastější rizika pro zrakově postižené chodce podle mluvčí magistrátu Jany Fričové představují srážky na přechodech při špatné viditelnosti, případy, kdy řidiči nedají chodci přednost nebo kdy chodec náhle vstoupí do vozovky. Roli hraje také snížená viditelnost za tmy, šera, mlhy, deště či nedostatečná orientace zrakově postižených chodců při přecházení.

„Pro osoby s omezeným zrakem je obzvlášť nebezpečné přecházet bez jasných vizuálních signálů; mohou špatně odhadnout bezpečný moment k přechodu nebo přijíždějící vozidlo nevidí,“ míní Fričová.

Akustické orientační zařízení pomáhá tato rizika snižovat. „Umožní lidem s výrazně sníženým zrakem vědět, kdy mají volno k přecházení.

Zvukový signál aktivovaný dálkovým ovladačem dává jasnou informaci, že se rozsvítila zelená pro chodce, aniž by člověk musel spoléhat na vizuální kontrolu,“ vysvětluje dále Fričová.

Kromě zmíněné křižovatky je stejným přijímacím zařízením vybavená i světelná křižovatka U Přehrady – Riegrova – Palackého.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

Bezvládný lyžař ležel uprostřed sjezdovky na Ještědu, k záchraně pomohla náhoda

Na libereckých sjezdovkách varují lyžaře před příliš rychlou jízdou zábrany i...

O obrovském štěstí může mluvit lyžař, který vyrazil v neděli na Ještěd. Na svahu se zranil a zůstal bezvládně ležet. Pomohli mu členové horské služby, kteří se zrovna vraceli s jiným ošetřeným...

Skiareály tu za dvacet let stále budou, předpovědi se nenaplňují, říká šéf středisek

Premium
Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek ČR

Přestože ceny skipasů v řadě míst rostou a v největších střediscích stojí v sezoně i víc než tisícovku, zájem o lyžování na tuzemských horách zůstává v posledních letech vysoký. Velký průzkum, který...

Nevidomým pomůže „mluvící“ semafor, k zapnutí poslouží kapesní vysílač

Kapesní vysílač, kterým se ovládá semafor.

Další semafor v Jablonci nad Nisou doprovází slabozraké a nevidomé hlasovými pokyny. Světelná signalizace na křížení ulic Turnovská, Mincovní a Jateční nově disponuje přijímačem, který umožní lidem...

31. prosince 2025  8:21

Kladno pod Plekancem urvalo výhru, Pardubice přetlačily Litvínov, slaví i Třinec

Kladenští hokejisté slaví gól, vpravo jeho autor Niko Ojamäki.

Hokejová extraliga uzavřela rok 2025 šesti zápasy 36. kola. Tomáš Plekanec vzkřísil Kladno a dovedl ho k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, vedoucí Pardubice vyhrály bitvu s Litvínovem 3:2, stejným...

30. prosince 2025  21:31

Zloděj ukradl z kostela unikátní obrazy, vědělo o nich jen několik lidí

Zloděj odnesl celkem osm obrazů na dřevěných kartuších.

Osm unikátních obrazů odnesl neznámý zloděj z kostela v Kryštofově Údolí na Liberecku. Díla mají dohromady hodnotu přes půl milionu korun. Policisté po zloději pátrají a žádají veřejnost o pomoc.

30. prosince 2025  14:07

Konec bloudění u nemocnice. Řidičům v Liberci uleví nový parkovací dům

Do nového parkovacího domu v areálu liberecké nemocnice se vejde 329 automobilů...

Bezmála 330 automobilů pojme nově otevřený parkovací dům u liberecké nemocnice. Hodina stání vyjde přes den na 60 korun, v noci na 10 korun. O víkendu zaparkují řidiči levněji. Kvůli prováděným...

30. prosince 2025  12:18

Elitní armádní chemiky v Liberci povede nový velitel, chce budovat silný útvar

Velení po Martinu Foktovi převezme od 1. ledna nový velitel Radek Malina (na...

Vojáci libereckého 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany budou mít nového velitele. Po Martinu Foktovi převezme od 1. ledna velení Radek Malina, který dosud působil jako republikový...

29. prosince 2025  16:23

Bezvládný lyžař ležel uprostřed sjezdovky na Ještědu, k záchraně pomohla náhoda

Na libereckých sjezdovkách varují lyžaře před příliš rychlou jízdou zábrany i...

O obrovském štěstí může mluvit lyžař, který vyrazil v neděli na Ještěd. Na svahu se zranil a zůstal bezvládně ležet. Pomohli mu členové horské služby, kteří se zrovna vraceli s jiným ošetřeným...

29. prosince 2025  9:40,  aktualizováno  10:57

Pečovatelský dům v České Lípě čeká velká oprava, zvýší se počet bytů

Modernizace Domu s pečovatelskou službou v České Lípě přijde radnici na 122...

Vybavení a technologie jsou na hranici životnosti. Dům s pečovatelskou službou v České Lípě čeká rekonstrukce, po které by měl lépe sloužit potřebám seniorů a hendikepovaných. Jde o více než stovku...

28. prosince 2025  8:53

Turnov vyhlíží modernizaci sportovní haly, cvičit se v ní bude od rána do večera

Sportovní hala v Turnově po modernizaci nabídne veřejnosti větší vyžití.

Moderní sportovní zázemí s velkou hrací plochou pro širokou škálu sportů. Městská sportovní Turnov vybrala dodavatele na rekonstrukci haly v Turnově 2, která by měla začít v prvních týdnech příštího...

27. prosince 2025  8:27,  aktualizováno  13:27

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

26. prosince 2025  15:45,  aktualizováno  20:33

Zápisy budou v Jablonci dřív, informace získají rodiče i přes aplikaci

Ilustrační snímek

Zápis prvňáků na školní rok 2026/2027 do jabloneckých základních škol se uskuteční dříve, než bylo obvyklé, dojde k němu 12. února 2026. Podstatné informace mohou rodiče získat již nyní v aplikaci...

26. prosince 2025  8:23

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Skiareály tu za dvacet let stále budou, předpovědi se nenaplňují, říká šéf středisek

Premium
Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek ČR

Přestože ceny skipasů v řadě míst rostou a v největších střediscích stojí v sezoně i víc než tisícovku, zájem o lyžování na tuzemských horách zůstává v posledních letech vysoký. Velký průzkum, který...

25. prosince 2025

Míč, síť nebo rakety. Vybavení na sport bude v Liberci k mání přes chytré boxy

Liberečané si budou moci půjčit sportovní vybavení pomocí chytré skříňky.

Liberečané si budou moci na některých hřištích půjčit sportovní vybavení pomocí chytré skříňky. Pro pilotní projekt zastupitelé města vybrali dvě lokality, a to zmodernizované hřiště na Spáleništi v...

25. prosince 2025  8:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.