Lidé z Jablonce bojují proti zástavbě, místo nových bytů chtějí přírodu

Na stole je i petice podepsaná přibližně třemi stovkami místních. Jejím cílem je převést čtyři pozemkové parcely z kategorie zastavitelných ploch do ploch nezastavitelných.

„Bojíme se, že když se tady začne stavět, ztratí se z krajiny voda. Hrozí nenávratné riziko narušení spodních pramenů. Navíc zelená plocha je v době sucha a klimatických změn nedocenitelná a napomáhá přirozenému vsakování dešťové vody do krajiny. Celé území je také přirozeným koridorem pro migrující lesní zvěř. Tohle by výstavbou zmizelo,“ uvedl iniciátor petice a obyvatel Proseče Karel Bauch.

Chceme zachovat vesnický ráz, říká autor petice

Podle něj by se na Horní Proseči měla zachovat tvář krajiny, protože jde o místo, které slouží pro odpočinek lidem nejen z blízkého sídliště.

„Lidé sem chodí na procházky, relaxovat, venčit psy, hrají si tady děti, v zimě sáňkují. Jsou tady nádherné výhledy na Ještěd. Jsme pro to, aby se tady zachoval jakýsi vesnický ráz krajiny a aby zde spíše vznikly lavičky v místech, kde je krásně vidět do okolí,“ poznamenal Bauch.

Bývalý radní a dnes opoziční zastupitel Petr Klápště (Společně pro Jablonec) dodává, že zmíněné pozemky přinášejí obyvatelům sídliště lepší kvalitu bydlení i života. „Výstavba tady by se měla rozhodně regulovat. Máme po městě řadu ploch, kde by se mělo stavět. Problém však je, že se dlouhodobě nepracovalo na přípravě staveb,“ uvedl Klápště.

Jablonečtí zastupitelé vzali petici na svém říjnovém zasedání na vědomí. Náměstek primátora Petr Roubíček (ODS) oznámil, že město i přes petici počítá s určitou regulací výstavby. „Schválili jsme podnět na pořízení změny územního plánu. A to tak, že chceme redukovat zastavitelné plochy v daném území. Je tu i možnost toho, že území zůstane nezastavitelné,“ informoval náměstek.

Město nové byty potřebuje

Další náměstek, Milan Kouřil (ANO), ovšem řekl, že město nutně výstavbu nových bytů potřebuje. „Neříkám ale, jak má něco a v nějaké podobě na Proseči vypadat. Výstavba musí být v souladu s rozvojem města. My máme nějakých osmdesát bytů, ale jsou v nedobrém stavu. Rádi bychom je dali postupně do pořádku a zatím se nám to povedlo u šestnácti. Jenže to je pořád strašně málo, spíše skoro nic. Poptávka je daleko větší. My potřebujeme rozjet výstavbu, abychom na trh dali co nejvíce bytů,“ okomentoval Kouřil.

I přesto, že obyvatelé Proseče touží po čisté přírodě, nebude to jednoduché. Město například v minulosti v této čtvrti investovalo do nové kanalizace. Ta bez výstavby nenajde uplatnění. A o tom, že jsou na Proseči lukrativní pozemky, svědčí i fakt, že na jiných zdejších parcelách toužila v minulosti stavět bytové domy společnost Prosečská investiční.

Předsedou její dozorčí rady je fotbalový boss, vlivný podnikatel a bývalý zastupitel Miroslav Pelta. Území by mohlo být v budoucnu ještě cennější, pokud vyjdou plány radnice, aby odtud zmizelo překladiště odpadů a našlo zázemí v areálu bývalé výtopny na Brandlu.