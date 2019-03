Jablonecký primátor obchodoval s dopravním podnikem, smlouvy byly chybné

„Nikoho tak nekompetentního jsem nepotkal. Osoba, které se nedá věřit. Dopravní podnik brzy zavře brány.“ Takto v uplynulých dnech napadl jablonecký primátor Milan Kroupa (ANO) šéfa dopravního podniku obou měst Michala Zděnka. Důvodem je financování tramvajové linky č. 11, jejíž provoz ročně stojí 100 milionů korun.

Dopravní podnik chce, aby Jablonec na provoz linky platil 24 milionů namísto současných dvanácti. To primátor rozporuje. Firma primátora Kroupy přitom byla podle zjištění MF DNES napojena na bývalé vedení Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) a měla zde velmi nadstandardní podmínky.

Smlouva nebyla v registru

Z dokumentů, které si redakce v liteře zákona číslo 106 o svobodném přístupu k informacím z podniku vyžádala, vyplývá, že Kroupova firma požívala výsad, na které jiné firmy spolupracujícím s DPMLJ nedosáhly. Primátorova slova k dopravnímu podniku tak dostávají ve světle těchto skutečností zcela jiný nádech.

Firma Grepa Networks instalovala podél tramvajové trati optické kabely. V součtu si v letech 2015 – 2017 přišla na 600 tisíc korun. Smlouvy ale mají několik nedostatků. Například v době, kdy primátorova firma inkasovala 90 tisíc korun za instalaci kabelů, již platil zákon, podle něhož musí být každá smlouva nad 50 tisíc korun zanesena v registru smluv. Smlouva v něm ale není. Hrozí, že tím pádem není platná.

Další neobvyklostí je splatnost faktur, které Kroupa DPMLJ zasílal. Některé mají splatnost 10 dní, jedna dokonce tři dny. V obchodním styku je běžným a zavedeným termínem jeden měsíc. Smlouvy navíc byly uzavřeny bez výběrového řízení. To sice zákonu neodporuje, ale ustálenou zvyklostí je, že se nejprve provede cenový průzkum trhu.

Nasvědčuje to o velmi nadstandardních vztazích mezi firmou Milana Kroupy a dopravním podnikem, řízeným tehdy Lubošem Wejnarem, dnes obviněným z korupce a šéfem Jablonecké dopravní. Oba muži v nových funkcích jsou spojenci a Kroupa nad Wejnarem drží ochrannou ruku.

„Spolupracovat s ním budu, ať se to někomu líbí, nebo ne,“ řekl nedávno jablonecký primátor, navzdory obviněním, která policisté vůči Wejnarovi vznesli.

Dopravní podnik smlouvy prověří

Předseda představenstva DPMLJ Michal Zděnek byl zjištěním MF DNES překvapen. „Pro mě je to nová informace a musím se nejprve s těmi smlouvami seznámit,“ reagoval nejprve.

Druhý den pak člen představenstva DPMLJ Václav Sosna podotkl, že smlouvy skutečně existují a nechá je prověřit právníky. „Přemýšleli jsme, proč se pan primátor Kroupa chová k DPMLJ tak nepřátelsky. Tyto informace do toho vnášejí nové světlo a začíná nám to dávat větší smysl,“ uvedl Sosna. Spolu s nástupem nového vedení do dopravního podniku už totiž Kroupova firma žádné zakázky nedostala.

Jablonecký primátor považuje celou kauzu za nesmysl. „Zakázka mé firmy byla naprosto standardní a na základě objednávky z dopravního podniku. Jestli zapomněli něco někam uvést netuším, ale není to moje věc a ani odpovědnost. Nic zábavného ani fantastického,“ reagoval.

Vylučuje rovněž, že by spojení jeho firmy a dopravního podniku řízeného tehdy Lubošem Wejnarem znamenalo nějaké výhody pro obě strany. „Pana Wejnara jsem poprvé potkal až jako primátor,“ zdůraznil.

Jablonci hrozí, že přijde o dotaci

Mediální přestřelky a ostrá slova mezi Jabloncem nad Nisou a DPMLJ už navíc znejistěly ministerstvo dopravy. To má poskytnout až 800 milionů korun na rekonstrukci tramvajové trati a její prodloužení do centra Jablonce. Kvůli neshodám na financování provozu se ale obě města nedohodla.

Věc může dojít tak daleko, že o dotaci Jablonec přijde, zatím totiž není ani podepsané společné memorandum. „Tento týden kvůli tomu jedeme jednat s prvním náměstek ministra dopravy. Jsou znepokojeni z vyjádření některých politiků a chtějí znát skutečný stav věci,“ prozradil Michal Zděnek.

Člen dozorčí rady DPMLJ, krajský a městský zastupitel Josef Šedlbauer vnímá mediální výpady z Jablonce za možné ohrožení dotace.

„Jablonec přece reprezentuje zastupitelstvo, ne jenom pan primátor. A já vím, že nikdo si tam v zastupitelstvu nepřeje, aby tramvajová trať mezi oběma městy zanikla. Ty výroky pana Kroupy to ohrožují, měli by si ho trošku přibrzdit. Vede svou osobní bitvu. Pokud by chtěl skrze útoky na dopravní podnik odstřelit to prodloužení tramvajové trati, tak by to bylo dost hloupé,“ řekl Šedlbauer.

Za primátora Kroupu se ale překvapivě stavějí i jeho političtí odpůrci. Exprimátor Petr Beitl (ODS) tvrdí, že v jednání s DPMLJ neuspěl ani on.

„Třikrát jsem inicioval, aby se strany sešly, nebyl zájem. Pan Zděnek záměrně sliboval, že autobusovou dopravu v Jablonci umí zajistit, aby nás přitom vmanipuloval do situace, že si dopravce bude Jablonec muset zařídit sám. Já bych ovšem vůči němu nevolil tak ostrá slova, jako pan primátor, to nikomu neprospěje,“ komentoval Beitl.