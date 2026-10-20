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Jablonec protnuly nové korálkové trasy, provedou centrem pěšky a bez bloudění

Autor:
  12:21
Jeden z nových ukazatelů v Jablonci

Jeden z nových ukazatelů v Jablonci | foto: Město Jablonec

Turisté v Jablonci se místo klasických šipek budou řídit skleněnými korálky...
Návrh nového navigačního systému v Jablonci
Návrh nového navigačního systému v Jablonci
Turisté v Jablonci se místo klasických šipek budou řídit skleněnými korálky...
12 fotografií
Dvěma novými korálkovými trasami se pyšní Jablonec nad Nisou. Návštěvníky i obyvatele provedou významnými lokalitami v centru. Zelená a červená cesta představují jednoduchý způsob, jak město poznávat pěšky.

„Zelená trasa začíná u radnice. Odtud vede na Horní náměstí, ulicí 28. října a parkem Generála Mrázka k poště a divadlu. Závěrečná část trasy pokračuje ulicí Komenského zpět k radnici,“ popisuje mluvčí Jablonce Jana Fričová.

Jeden z nových ukazatelů v Jablonci
Turisté v Jablonci se místo klasických šipek budou řídit skleněnými korálky umístěnými v dlažbě.
Návrh nového navigačního systému v Jablonci
Návrh nového navigačního systému v Jablonci
12 fotografií

Červená trasa oproti tomu začíná u kostela svaté Anny, pokračuje k muzeu, dále vede na náměstí Dr. Farského, Mírové náměstí a ulicí Komenského zpět ke kostelu.

Turisté se v Jablonci lépe zorientují, jejich kroky povedou po korálcích

„Obě trasy využívají jednotný navigační systém, který Kancelář architektury města navrhla tak, aby zapadl do prostředí města a zároveň byl pro návštěvníky dobře čitelný,“ konstatuje mluvčí.

V Jablonci nadto přibylo 18 nových směrových ukazatelů, které lidem pomáhají s orientací v ulicích. První etapa navigačního turistického systému vyšla na 2,5 milionu korun, město část zaplatilo ze svého, další finance přinesly dotace od kraje a ministerstva pro místní rozvoj.

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