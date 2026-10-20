„Zelená trasa začíná u radnice. Odtud vede na Horní náměstí, ulicí 28. října a parkem Generála Mrázka k poště a divadlu. Závěrečná část trasy pokračuje ulicí Komenského zpět k radnici,“ popisuje mluvčí Jablonce Jana Fričová.
Červená trasa oproti tomu začíná u kostela svaté Anny, pokračuje k muzeu, dále vede na náměstí Dr. Farského, Mírové náměstí a ulicí Komenského zpět ke kostelu.
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Turisté se v Jablonci lépe zorientují, jejich kroky povedou po korálcích
„Obě trasy využívají jednotný navigační systém, který Kancelář architektury města navrhla tak, aby zapadl do prostředí města a zároveň byl pro návštěvníky dobře čitelný,“ konstatuje mluvčí.
V Jablonci nadto přibylo 18 nových směrových ukazatelů, které lidem pomáhají s orientací v ulicích. První etapa navigačního turistického systému vyšla na 2,5 milionu korun, město část zaplatilo ze svého, další finance přinesly dotace od kraje a ministerstva pro místní rozvoj.