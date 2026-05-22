Z jejich podnětů začnou improvizátoři vyprávět obyčejné i neobyčejné historky, trapasy i radosti, které jim utkvěly v paměti. Před očima diváků momenty ožijí tak, aby se nakonec všichni dobře bavili.
„My přirozeně nevíme, zda bude představení vtipné,“ upřesňuje členka Imjoy Alena Štěpánová. „Všechno je improvizace, může se stát cokoliv. Může vzniknout napínavý nebo i dojemný příběh. Ale naše zkušenost je, že ať hrajeme jakýkoliv formát, diváci se vždy dobře baví, smějí se a jdou, jak se říká, s námi.“
Imjoy působí na Liberecku od roku 2018, pravidelně hostují v Naivním divadle Liberec, kde odehráli řadu celovečerních představení, například v shakespearovském, tarantinovském či trampském stylu.
Vytvořili řadu nových formátů improvizačního divadla, uvedli vlastní longformu Pasažér, kde využili specifika improvizace s celoobličejovou maskou, nebo světově známý improvizovaný formát Gorilla Theatre.
Vystupují v klubech, na festivalech i na soukromých akcích, věnují se krátkým improshow i divadelním sportům. Představení začíná ve 20 hodin. Doporučený věk je od 13 let.