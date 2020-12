Do hráze jablonecké přehrady už nezatéká, skončila roční oprava

Hráz mšenské přehrady se dvěma věžičkami je ikonickou stavbou a častým motivem pohlednic. Více než rok však Jablonečanům i turistům byla procházka po ní zapovězena z důvodu velké rekonstrukce. Ta je nyní u konce a lidé se od konce minulého týdne mohou opět kochat pohledem z ní na plochu údajně největší vnitroměstské vodní nádrže v Evropě na východ od Ženevského jezera.

Stavební práce na hrázi vypukly loni v září a od té doby tam nikdo nepovolaný nesměl. V minulosti se z hráze například odpaloval i tradiční ohňostroj a vedl tudy lampionový průvod při Filipojakubské noci.

Oprava prodloužila hrázi životnost

„Účelem rekonstrukce byla oprava porušených konstrukčních vrstev koruny hráze, ochrana před zatékáním při deštích, ale také prodloužení životnosti vodního díla a zlepšení stavu komunikace na hrázi,“ vypočítala mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Dodala, že na koruně hráze stavbaři udělali nové hydroizolace a opravili povrch vozovky a chodníků.



„Opravili také zábradlí, repasovali stožáry sloupů veřejného osvětlení a přespárovali pohledové kamenné bloky,“ doplnila Bendová s tím, že celá akce vyšla na dvacet milionů korun a celou ji zaplatilo Povodí Labe.

Část hráze prošla rekonstrukcí naposledy před šestnácti lety. Tehdy nechalo povodí opravit přemostění nad bezpečnostními přelivy, tedy místo uprostřed hráze mezi jejími dvěma věžičkami.



Nyní skončená rekonstrukce přišla na program mimo jiné proto, že když pršelo, tak do hráze zatékalo. „Vše pak ještě zhoršuje kombinace srážek s mrazivým počasím,“ vysvětlila loni v létě Bendová.

Korunu museli rozebrat

Opravy koruny hráze zařídila pro Povodí Labe firma Eurovia. „Předláždila se cesta i římsy, které byly sešikmené a hrozilo jejich vypadnutí,“ uvedl hrázný přehrady Mšeno Jiří Chmelař.

Postup prací podle něj nebyl snadný. „Koruna se musela až do zdiva celá rozebrat a na zdivo následně nalít betonové pásy, odizolovat a vytvořit odvodňovací kanálky. Dříve byly pouze čtyři, dnes jich z hráze kouká patnáct. Poté se položila nová dlažba, repasovaly se sloupky zábradlí a všechny trubky jsou z nového pozinku,“ řekl k opravě památkově chráněného díla Chmelař.

V regionu by se Povodí Labe chtělo kromě jablonecké přehrady pustit také do rekonstrukce té v sousedním Liberci. I tam by měla být pro veřejnost uzavřená hráz. Příští rok na jaře se přehrada vypustí a bez vody pak bude další dva roky, tedy do roku 2022.

„Konečně jsme se domluvili s Povodím Labe na termínu rekonstrukce liberecké přehrady. Měla se opravovat už před časem, ale práce se pořád odsouvaly. Povodí bude opravovat hlavně korunu hráze, do které už zatékalo. Rekonstruovat bude i polorozpadlou zeď, která vede od hráze směrem k pláži. Zmizet mají i nánosy bahna na dně přehrady,“ řekl na začátku tohoto roku primátor Liberce Jaroslav Zámečník.