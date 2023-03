Konec hazardu už v Jablonci neplatí, ve městě funguje nové kasino

Předloňský první srpen byl dnem, kdy na základě jedné z nejpřísnějších protihazardních vyhlášek v Česku zmizely z heren v ulicích Jablonce výherní hrací automaty a další technické hry.

Od té doby se tady může provozovat pouze takzvaná živá hra, stručně řečeno například ruleta za účasti krupiéra. Teď tu ale jedno kasino nejen s živou hrou znovu otevřelo.

Jeho opětovné spuštění posvětilo ministerstvo financí, které oznámilo, že majitel herny splnil všechny požadavky kladené zákonem na to, aby mohl hazard nadále provozovat.

Mluvčí ministerstva financí Filip Běhal vysvětluje: „Ministerstvo rozhodovalo jako odvolací orgán. Předcházel tomu složitý proces. Rozhodnutí o nepovolení kasina zrušil krajský soud a vrátil věc zpět na krajský úřad. Ten pak věc zrušil a vrátil ji k dalšímu projednávání na ministerstvo financí pro nepřezkoumatelnost.“

A mluvčí pokračuje: „Považujeme za důležité upozornit, že úřad podmínečně povolil provozování živé hry. Proti třetímu rozhodnutí úřadu pak podal provozovatel kasina odvolání a my jsme neměli jinou zákonnou možnost než mu vyhovět. Provozovatel navíc podal žádost o vydání povolení k umístění herního prostoru již 18. června 2021, tedy v době před nabytím účinnosti vyhlášky, a provozovatel splnil veškeré zákonem o hazardních hrách kladené požadavky. Jablonecký magistrát ani krajský úřad tedy neměly zákonný důvod povolení nevydat.“

I přesto se chce město bránit. „Rozhodnutím ministerstva financí, proti kterému se město nemůže odvolat, se kasino vrací do samého centra, avšak pouze na jeden rok do 10. února 2024. Poté kasino svůj provoz definitivně ukončí. Přesto je město připravené podat žalobu do rozhodnutí správního orgánu,“ uvádí Jiří Kučera, vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek jabloneckého magistrátu.

Majitel: Jsme v právu

MF DNES hovořila s majitelem dotčeného kasina Danielem Tůmou. Ten říká, že ministerstvo ani jinak jednat nemohlo.

„Právní stav byl takový, že povolení muselo vydat. Ono něco jiného je něco politicky chtít a něco jiného je právo a v něm my jsme. Mohu říkat desetkrát, že se mi to nelíbí, ale jde o legální podnikání. V roce 2023 není možné říkat, že zmizí kamenné pobočky hazardu. Vždyť jsou přísně regulovány, máme jeden z nejtvrdších protihazardních zákonů v Evropě. Stát nám určuje, kdo k nám může přijít hrát a kdo nesmí. A pak jsou tu politici, již říkají, co smím a nesmím dělat, a to je špatně,“ tvrdí Tůma.

Dodává, že kvůli podle něj protiprávnímu zavření kasina mu vznikly značné finanční škody. „Bavíme se o nějakých desítkách milionů korun, a to jsme vyhráli soud. S městem jsme se snažili dlouho domluvit, ale nešlo to, a museli jsme přistoupit k žalobě. Zatím nikoho o škodu žalovat nechceme, ale musíme na druhou stranu postupovat s péčí řádného hospodáře,“ podotýká provozovatel kasina.

Majitel domu, ve kterém se Zlatý kříž nachází, hoteliér František Jelínek, říká, že se mu nelíbí, že má od některých lidí kvůli kasinu nasazenou „psí hlavu“.

„Já ten dům koupil v devadesátých letech a byl v hrozném stavu. Za pomoci půjčky jsme ho se ženou zrekonstruovali. Vize byla, že tam bude mít pobočku Oděvní průmysl Prostějov, a tak tomu také po nějaký čas bylo. Ovšem potom firma zkrachovala a prostory zůstaly prázdné i přesto, že jsem se i za pomoci města snažil sem někoho dostat. Pak mě oslovili pánové z Prahy s kasinem. Moc se mi to zpočátku nelíbilo, sám nemám k hazardu žádný vztah. Ale projevili se jako seriózní lidé, jsou to jedni z nejlepších obchodních partnerů, které jsem kdy měl,“ odhaluje Jelínek.

Peníze na sportování

Upozorňuje také na to, že město si podle něj svojí protihazardní vyhláškou zavřelo cestu k poměrně velikým penězům na investice.

„Hazard je přísně kontrolovaný, regulovaný, chodí tam často kontroly. A pak přináší do městské kasy nemalý zisk. Za nějakých deset let jsem si spočítal, že zisk z kasin pro město, a to nemluvím o obyčejných hernách, je nějakých tři sta milionů korun. To jsou peníze, které mohly jít na tartan na atletickém stadionu, do Srnčího dolu nebo na dětské hřiště,“ myslí si František Jelínek.

Politici z koaličního hnutí Společně pro Jablonec, kam patří například Jakub Macek, jeden ze strůjců úspěšného referenda o budoucnosti hazardu ve městě, ve svém facebookovém prohlášení sdělují: „Jako město se proti tomu nemůžeme odvolat, ale můžeme se bránit žalobou proti výroku ministerstva. A také to chceme udělat. Doufáme, že se tak podaří zavřít kasino o pár měsíců dřív než v únoru 2024, nebo alespoň upřesnit právní výklad tak, aby jiným městům ministerstvo nepřipravilo takové nepříjemné překvapení jako nám.“

Zákaz hazardních her na území Jablonce platí s účinností od 1. srpna 2021 a je výsledkem zmíněného referenda, ve kterém se obyvatelé v roce 2018 rozhodli vystavit stopku hernám.