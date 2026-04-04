„Ne vždy bylo vše dokonalé, ale panovaly zde slušné a kolegiální vztahy,“ popsala pro iDNES.cz dřívější poměry na gymnáziu jedna z učitelek.
Podle výpovědí dalších pedagogů byl tehdejší zástupce ředitele Petr Kvoch zkušenější i organizačně schopnější a vzájemná komunikace byla na mnohem lepší úrovni než u jeho nástupce Petra Kneyse, kterého si po srpnovém nástupu v roce 2024 vybrala nová ředitelka Michaela Mutl.
Aktuální atmosféru ve sboru zaměstnanci popisují jako toxickou.
„Paní ředitelka si na každého učitele vede složky, kde jsou evidovány všechny naše jednotlivé kroky.“