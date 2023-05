Kopance i rány pěstí. Dětský gang v Jablonci tyranizuje vrstevníky

Když jednoho dne přišel patnáctiletý Jakub z fotbalového tréninku, jeho otec si všiml, že má na těle krvavé šrámy. Syn mu však řekl, že si je přivodil při pádu z koloběžky.

Později mu ale přiznal, že ho cestou domů pěstmi a kopanci napadla skupinka mladistvých přibližně jeho věku, a to za to, že jim nechtěl vydat batoh. Část útoku si agresoři nahráli na video, které pak kolovalo po sociálních sítích.

Jiří Pešat se rozhodl, že to tak nenechá a šel útok se synem oznámit na policii. Založil také facebookovou iniciativu Jablonec – město bez násilí, jež za krátký čas nabrala kolem 2 700 členů. A najednou se na povrch začaly drát desítky dalších popisů útoků tohoto gangu s podobnými scénáři.

Třeba tento: „Syn vystoupil na autobusovém nádraží z autobusu a přestupoval na druhý spoj, který mu měl jet za deset minut. V tu dobu ho zezadu přepadla tříčlenná skupinka výrostků ve věku 14 až 15 let. Při potyčce došlo na rány pěstí a kopance do hlavy, opakovalo se to několikrát. Když se syn snažil sebrat ze země, tak ho vždy dostihli a útok opakovali, bylo to před zraky několika lidí, kteří tomu přihlíželi, a nikdo z nich nezavolal pomoc. Při útoku byla odcizena peněženka s hotovostí a všemi doklady, které byly další den nalezeny poházené v jiné části Jablonce. Dále synovi zničili i telefon, sluchátka, oblečení.“

Jiří Pešat vyvolal tento týden také jednání na městě, kde se sešel se zástupci radnice a státní a městské policie. Chce tlačit na to, aby se situace vyřešila a neopakovala.

„Pro ta děcka tady nic není. Skatepark je zavřený, jiné aktivity taky nefungují, neziskovky to nezachrání. S určitým typem lidí je těžká práce, jsou zvyklí na nějaké chování a vědomi si toho, že se jim nic moc nemůže stát. Nemají jiné vyžití, a tak se slézají na ulici a pak to dopadá, jak to dopadá,“ uvedl pro MF DNES otec napadeného Jakuba.

Dodal také, že se mu již ozvalo několik odborníků na tuto problematiku a chtěl by vytvořit jakousi pracovní skupinu, která by nabízela konstruktivní řešení situace.

„Město a městská policie sice říká, že bude něco dělat, ale moc jim nevěříme a budeme je důsledně kontrolovat,“ doplnil Pešat.

Videozáznamy kolují na sítích

Podle něj jsou podobných incidentů, jejichž videozáznamy obléhají Facebook či Instagram, desítky. „Dokonce jednoho kluka napadli opakovaně a dospělo to až k tomu, že se jeho rodina musela z Jablonce odstěhovat,“ podotkl Jiří Pešat.

Mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová sdělila, že strážci zákona evidují ke středečnímu ránu zatím jedno trestní oznámení v souvislosti s těmito incidenty. Pravděpodobně jde o to, které podal Pešat se synem.

„Na rovinu říkám, že jich tam musí mít ale víc, jen ve středu jsme tam šli s další rodinou dalšího napadeného chlapce,“ tvrdil redakci Pešat.

Policejní mluvčí řekla, že policisté o zjitřené bezpečnostní situaci ve městě vědí a reagují na ni. „To jsme v podstatě už udělali tím, že zaměřujeme výkon služby policistů do ulic města, a to jak v běžné službě, tak i v rámci různých bezpečnostních opatření. Do tohoto dohledu nad veřejným pořádkem jsou zapojeni policisté z jabloneckého územního odboru i policisté s pořádkových útvarů Krajského ředitelství policie Libereckého kraje,“ informovala Sochorová s tím, že vzhledem k věku podezřelých nebude případu dle zákona poskytovat bližší informace.

Důležité je podle ní také, aby lidi všechny případy hlásili na policii. „Ředitel územního odboru policie v Jablonci Pavel Langr na schůzce s vedením města uvedl také to, že místní sice hovoří o násilí, ale už jednotlivé případy neoznamují na policii. V každém případě je důležité věc okamžitě oznámit hned z místa události, nejlépe na linku 158. Pro policisty je důležité být co nejdříve na místě činu, čímž se samozřejmě v takových případech zvyšuje mimo jiného i možnost bezprostředního zadržení pachatelů,“ doplnila Dagmar Sochorová.

„Pokud někdo natočí video jako důkaz, tak s tím budou policisté při prověřování případu pracovat. Ale současně varujeme před zneužitím takových videí k rozesílání na sociálních sítích. Je nutné si uvědomit, že chceme oběti případného fyzického napadení pomoci, nikoliv ještě více psychicky ublížit tím, že její napadení a utrpení bez jejího vědomí takto zveřejníme.“

Lidé musí volat policii

Podle mluvčí jablonecké radnice Jany Fričové na situaci reagovali také městští strážníci.

„Zesílili jsme hlídkovou činnost na inkriminovaných místech. Bohužel nemůžeme reagovat na napadení, o kterých nevíme, proto městská policie žádá veřejnost, aby lhostejně nepřihlížela, jako to bylo například v případě napadení hocha na autobusovém nádraží, ale okamžitě volala na číslo 156 nebo 158. Každý podnět státní či městská policie okamžitě prověří a na místo pošle hlídku, která dorazí nejpozději do tří minut. Vše se pak snadněji řeší, když jsou útočníci chyceni takříkajíc při činu a k události jsou i svědci,“ popsala Fričová.

Doplnila, že v této chvíli se plánuje setkání pracovní skupiny, ve které budou i zástupci sociálního odboru.

„Je třeba však zdůraznit, že sociální pracovnice města mohou věc řešit v konkrétních rodinách až po bezprostředních krocích policejních složek, tedy až bude vyšetřeno, co se stalo,“ podotkla mluvčí radnice.