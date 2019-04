Jablonec podpoří jen majitele domů s byty. Diskriminace, zuří podnikatelé

Podnikatelé chtějí, aby peníze putovaly na obnovu všech budov, to znamená například i na domy, v nichž jsou obchody či kanceláře. Protestující podali na město hromadnou připomínku. Podepsala se pod ni přibližně dvacítka lidí.

„Domníváme se, že dochází k diskriminaci majitelů domů, kteří v památkové zóně nevlastní rodinné a bytové domy. Pravidlo proto navrhujeme změnit, aby dotaci mohla čerpat i fyzická a právnická osoba, která nabízí obchody, služby nebo kanceláře. Chceme, aby byla příslušná pasáž nahrazena větou, že dotace platí na obnovu všech objektů v městské památkové zóně. Takhle je to zkrátka nespravedlivé,“ vysvětlil jednatel protestujících podnikatelů Jaromír Schubert ze společnosti Corso, který v centru města vlastní třeba hotel Praha.

Podle Schuberta podnikatelé jednali o stejné věci již loni s minulým vedením města a doteď se podmínky pro získání dotace nezměnily.

A ani se nezmění. Zastupitelé sice hromadnou připomínku na svém posledním jednání vzali na vědomí, ale pravidla dotačního programu, kde je aktuálně připraven milion a půl korun z radničního rozpočtu, nezmění.

„Příspěvek má do jisté míry symbolickou rovinu, žadatel může dostat maximálně sto tisíc korun. V hromadné připomínce je doporučení na navýšení dotace s tím, že se má sáhnout do rezervy města. Byl bych rád, kdyby to šlo, ale vzhledem ke zděděným finančním závazkům si to nemůžeme dovolit,“ popsal náměstek primátora Jakub Chuchlík.

„Když jsem si navíc procházel signatáře připomínky, zjistil jsem, že ti, co mají vztah k památkové zóně, z drtivé většiny splňují podmínky programu,“ dodal Chuchlík.

Ten též upozornil na to, že dotace mají být motivací k tomu, aby se zachovaly památkové hodnoty polyfunkčních objektů, které slouží k bydlení a obchodu, jelikož to bylo typické pro zástavbu na přelomu 19. a 20. století.

„Diskutovali jsme o aktualizaci tohoto dotačního programu a zasáhli jsme do něj jedním krokem, kterým je snaha redukovat vizuální smog na území městské památkové zóny. Jsou tím myšleny nevhodné reklamy a vývěsní štíty. Dosud se k tomu vyjadřovala pouze památková péče, nově se k tomu bude vyjadřovat městský architekt,“ doplnil náměstek Chuchlík.