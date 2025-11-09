Nový jablonecký terminál za 400 milionů usnadní cestování. Stavba začne na jaře

Po deseti letech od rozhodnutí vybudovat v Jablonci nad Nisou nový moderní terminál se schyluje k jeho samotné stavbě. Jablonec začne během listopadu hledat zhotovitele, s vítězem veřejné zakázky plánuje podepsat smlouvu na jaře 2026.
„Projekt terminálu patří k největším investicím města za poslední roky,“ prozradil jablonecký náměstek pro rozvoj a digitalizaci Jakub Chuchlík. Podle něj přinese zvýšení standardu veřejné dopravy pro místní i lidi z okolních obcí, současně zkultivuje veřejný prostor kolem řeky Nisy i zpustlého území v centru města.
Cílem projektu je propojit městské i meziměstské autobusy s kolejovou dopravou. Toho chce město dosáhnout prodloužením tramvajové trati (která nyní končí v Tyršových sadech) skrz ulici Budovatelů a Soukennou přes Dolní náměstí až do Kamenné ulice.
Budoucí podobu museli změnit
Podobu terminálu v Lipanské ulici určila architektonická soutěž v roce 2017, se svým návrhem uspěl ateliér DOMYJINAK. Kvůli krizi a zvyšujícím se cenám ve stavebnictví jej však bylo nutné později pozměnit.
„V roce 2021 schválilo zastupitelstvo města z finančních a časových důvodů optimalizaci záměru. Upravený projekt je nyní dokončený a město má k dispozici dokumentaci pro provedení stavby včetně položkového rozpočtu,“ konstatovala mluvčí magistrátu Jana Fričová.
Původní plán počítal s výstavbou podzemního parkoviště i terminálu nad ním najednou. Město se rozhodlo parkovací část oddělit a vše vyřešit – až v následujícím dotačním období – parkovacím domem v ulici 5. května. Kromě ploch pro auta nabídne prostor pro služby v přízemí či bydlení v horních podlažích. Objekt by měl prostřednictvím veřejného výtahu bezbariérově propojovat terminál a vlak.
Na břehu Nisy bude náplavka
Optimalizovaný návrh terminálu je podle Chuchlíka propracovanější. Sice v něm chybí střešní kavárna, ale nabídne nová veřejná prostranství.
„Oddělení parkingu a demolice zchátralého činžovního domu, která mezitím proběhla, umožnila úpravu prostorové organizace nástupišť, a tím i významnou změnu vztahu terminálu k Lužické Nise,“ dodal s tím, že na pravém břehu bude náplavka a po celém levém břehu lineární park. Jeho vizualizaci připravili krajinářští architekti z L&SCAPE.
Dopravní uzel, díky němuž budou cestující pohodlněji přestupovat mezi autobusovou, tramvajovou a vlakovou dopravou, má stát 394 milionů korun bez daně. Část peněz zajistí město ze svých zdrojů, část z bankovního úvěru. Sto milionů chce financovat z evropské dotace.
„Žádost o podporu s kompletní studií proveditelnosti město odeslalo 4. září,“ sdělila Iveta Habadová z oddělení dotací. Na zpracování potřebných dokumentů se kromě magistrátu a Euroregionu podílela také společnost Jablonecká dopravní, která bude nový terminál provozovat.