Cestující v Jablonci bude vozit Umbrella, do ulic nasadí mercedesy

Vítěze ve čtvrtek odsouhlasili městští zastupitelé na mimořádně svolaném zasedání.

Umbrella, která tak získala první kontrakt na provoz městské hromadné dopravy v Česku, oslovila vedení radnice hlavně nejnižší nabídnutou cenou. Částka 44,56 korun za ujetý kilometr je o patnáct procent nižší, než za jakou ve městě aktuální dopravce jezdí. Z druhého největšího sídla kraje tak zmizí dlouholetý dopravce BusLine.

„Nabídli jsme Jablonci standardy, které máme v západním Německu. Chtěli jsme sice poskytnout i nejnovější vozy, ale vzhledem k tomu, že je zakázka vypsána jen na dva roky, tak bychom toho nebyli schopni, přesto můžeme nabídnout jedny z nejlepších autobusů pro MHD v Evropě. Roky výroby jsou okolo let 2013, 2014,“ sdělil ve čtvrtek zastupitelům Pavel Steiner, generální ředitel společnosti Umbrella Mobility.

Umbrella vozí cestující v Hamburku

Dopravce je jedním z největších partnerů FlixBusu na dálkových linkách a provozuje některé linky MHD v německém Hamburku.

Na zajištění dopravy ve městě a přilehlém regionu na příštích deset let vypsal Jablonec veřejnou zakázku již na začátku tohoto roku. Na začátku letošního dubna ji získala pražská firma About Me s nabídkovou cenou 48,38 korun na kilometr, tedy 684,577 milionu korun bez DPH.

Druhým účastníkem byla Autobusová doprava Podbořany, která nabídla výrazně vyšší cenu. Soutěž ale napadla jak neúspěšná firma, tak BusLine MHD Jablonecko, který se obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Kvůli průtahům a sérii námitek a připomínek město nakonec soutěž zrušilo.

V poptávkovém řízení pak podala nabídku jediná firma - BusLine MHD Jablonecko, která ve městě léta jezdí. Zastupitelé ji ale na začátku října odmítli. Nabídková cena 55,96 koruny za kilometr se jim zdála příliš vysoká. Navíc je tato společnost spjata s mnoha korupčními aférami a je jednou z firem stíhaných kvůli pletichám ve veřejné soutěži.



Zástupce společnosti Umbrella na jednání zastupitelstva slíbil, že se firma přihlásí i do dalšího tendru, až jí skončí dvouletá smlouva.