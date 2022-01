Spor o nové byty v Jablonci nad Nisou trvá, město pozemky nepustí

Po velké diskuzi však nakonec politici smlouvu neschválili a naopak rozhodli, že dotčené pozemky zatím nejsou určeny pro převod do soukromých rukou.

Přes rok trvající spor měl napomoci vyřešit názor městského architekta a jeho územní studie. Ta vznikla loni v květnu. V ní se například doporučuje, aby se území řešilo společně s rekonstrukcí blízkého letního kina a upravil se dopravní provoz v nedaleké ulici Pod Baštou. Na to reagoval částečně lehce přepracovaný projekt developera, kterým je liberecká firma Proctus 5.

Podle názoru některých opozičních zastupitelů je to vše uděláno ale jen na oko.

„Řešení investora nezohledňuje dost důležitou věc, kromě toho, že je proti výstavbě odpor z lokality, který je v některých pohledech dost pochopitelný. Zároveň je zde negativní stanovisko odboru životního prostředí, který neakceptuje zástavbu v tomto rozsahu. Na výboru pro územní plánování jsme doporučili vše redukovat podle požadavku odboru a nabídnout i investorovi pozemky na severu, ale dokument to nereflektuje,“ sdělil například Petr Klápště ze Společně pro Jablonec.

Podle něj pokud město prodá pozemky za těchto podmínek, může se dostat do právních problémů.

„Investor bude vázaný smlouvou o smlouvě budoucí, aby realizoval projekt, se kterým ale nesouhlasí státní správa, životní prostředí. Pravděpodobně bychom se dostali poté do systémové podjatosti, kde, aby mohlo dojít k naplnění smlouvy, tak by někdo musel zatlačit na pracovníky státní správy, aby to nechali projít, a to je nelegální,“ dodal Klápště.

Zastupitelé nakonec rozhodli, že materiál zatím neschválí, pozemky si město ponechá a doplní územní studii urbanisticko-krajinářskou.

Firma chce stavět bytové domy

O co v kauze, o které MF DNES již několikrát informovala, jde? Firma Proctus 5 by v Saskově ulici ráda viděla komplex tří třípatrových bytových domů. Město původně plánovalo pozemky o celkové výměře 1 350 čtverečních metrů prodat firmě Proctus 5 za 2 920 korun za metr čtvereční. Nyní je cena za čtvereční metr o 30 korun dražší.

Zatím chtěla radnice parcely firmě pouze pronajmout s předkupním právem do doby, až bude stavba hotová, a to má být maximálně do konce roku 2025. Proti výstavbě pod Horním náměstím protestují místní obyvatelé.

Napsali otevřený dopis vedení města, sestavili petici i žádost o změnu územního plánu se 156 podpisy. Odpůrci se například domnívají, že by stavba nenávratně poškodila místní ekosystém a zmizely by vzrostlé stromy, zeleň i živočichové a též oblíbené odpočinkové místo. Strachují se také možného narušení podzemních vod a následné ztráty vody ve studních.

Developer s obdobným názvem a stejným jednatelem před čtrnácti lety radnici slíbil, že na místě bývalé tržnice v Lipanské ulici vybuduje polyfunkční komplex. K tomu nikdy nedošlo a společnost se s městem dokonce soudila o zmařenou investici. V podkladech pro zastupitele je i pasáž o neexistenci pohledávek podepsaná oběma stranami sporu.

Jak MF DNES před časem zjistila, Proctus chtěl po městě pět milionů korun. Krajský soud však žalobu v srpnu roku 2016 zamítl a tento rozsudek potvrdil i Nejvyšší soud. Věc je tedy již pravomocně ukončená.