Unikátní nádraží čeká dražba, Jablonec nemá zájem kvůli nákladné opravě

Je tomu dávno, co tady výpravčí kynuli odjíždějícím vlakům. Cestující si u pokladny koupili jízdenku a uvnitř do příjezdu dalšího spoje přečkali vrtochy počasí.

Teď sešlou staniční budovu dolního vlakového nádraží v Jablonci z roku 1889 možná může čekat stejný osud jako tu v přibližně čtyři kilometry vzdálené Nové Vsi nad Nisou, jež před šesti lety padla k zemi. Správa železnic (SŽ) aktuálně nabízí nevyužívaný dům zajímavě včleněný mezi železniční a tramvajové koleje k prodeji.

Nabídková cena do aukce činí 2,395 milionu korun. Jediným kritériem je výše nabídnuté ceny a deadline pro podání nabídek vyprší letošního 5. března.

Státní organizace se nádražní budovy zbavuje proto, že pro ni dlouhodobě nemá využití. Vlaky tu stále staví, ale funguje zde jen zastávka. „Bývalá výpravní budova v Jablonci nad Nisou už neslouží původnímu účelu a je dlouhodobě nevyužívaná. Protože jde o nemovitost z hlediska provozování železniční dopravní cesty trvale nepotřebnou a zároveň převoditelnou, nabídla ji Správa železnic k převodu na jiného majitele,“ okomentoval pro MF DNES důvody zbavování se nemovitosti mluvčí SŽ Dušan Gavenda a podotkl, že o místo nemá zájem ani magistrát.

Jablonec nemá zájem

To potvrdila jeho mluvčí Jana Fričová. „Do dražby město vstupovat nebude a o budovu nemá zájem. Důvodem je hlavně velmi špatný stav, který by si vyžádal vysoké náklady na rekonstrukci budovy, pro kterou by město poté nemělo využití,“ sdělila.

V minulosti ovšem město chtělo požádat o převod budovy k sobě. Plány na její znovuoživení měl Spolek pro obnovu kolejových drah v Jablonci nad Nisou. Ten by v interiérech rád viděl nejen sídlo sdružení a jakýsi spolkový dům, ale také třeba expozici vztahující se k historii místní železniční a tramvajové dráhy či model kolejiště.

„Ve městě také chybí prostory pro modeláře. A nejedná se pouze o ty železniční, ale je tady obrovská skupina lodních nebo leteckých, kteří se tísní v prostorách Domu dětí a mládeže Vikýř. Výpravní budova je pro všechny tyto činnosti nádherně koncipovaná, v podkroví by se nabízel velký přednáškový sál,“ poukázal za spolek drážní expert Jindřich Berounský a připomněl, že například v ne až tak vzdáleném polském lázeňském městě Świeradów-Zdrój vzniklo namísto nepoužívané vlakové stanice informační centrum, kde návštěvníci najdou výstavu s modelovým kolejištěm znázorňujícím místní dráhu.

Nádraží zdevastovali bezdomovci

Berounský řekl, že celý příběh okolo jabloneckého dolního nádraží je nešťastný. „Tehdejší jednání se Správou železnic o převodu budovy se nesmírně vlekla a mezitím nádraží zdevastovali bezdomovci a narkomani. Několikrát tady hořelo a strašné je i to, že dům měl novou střechu a tu si neoprávnění obyvatelé rozebrali nad svojí hlavou. Když už bylo vše nakloněno k tomu, že k převodu dojde, my skončili v politickém důchodu a nádraží se stalo natolik zdevastovaným, že vyžaduje zásadní obnovu a investici v řádu desítek milionů korun. Nyní mám spíše obavu, že to celé směřuje k demolici,“ vyjádřil se bývalý jablonecký zastupitel.

Případný budoucí nabyvatel nemovitosti bude podle něj horko těžko místo přetvářet k nějakému jinému účelu. „Jsou tu věcná břemena, ochranné pásmo okolo obou drah. Pro jiné činnosti je to opravdu komplikované,“ doplnil Berounský.

Přesto se podle něj spolek ještě posledních nadějí nevzdává. „Ještě učiníme nějaké pokusy, budeme hledat i nějaké dotační programy či mecenáše, kteří by budově mohli pomoci,“ dodal.

Budova je unikátní

Je také přesvědčen, že budova má vysokou historickou a architektonickou hodnotu. „Je v rámci celé České republiky výjimečná tím, že leží ve svahu takto těsně mezi tramvajovou a vlakovou tratí. Původně tady sídlila stáčírna vína a až postupně byla budova upravena jako výpravní. Byla tu i restaurace, mělo to celé obrovskou slávu,“ vypíchl Jindřich Berounský.

SŽ nyní spolku vzkazuje, ať se také přihlásí do dražby. „Pokud jde o Společnost pro obnovu kolejových drah v Jablonci nad Nisou, ta byla v minulosti prvním zájemcem o odkoupení budovy. Protože ale nesplňuje podmínky pro přímý převod majetku státu předem určenému nabyvateli, její žádosti jsme nemohli vyhovět. Nyní se však může zúčastnit veřejné soutěže,“ sdělil Dušan Gavenda.

Inzerát SŽ pak popisuje již naznačený současný stav místa: „Zděná budova se dvěma nadzemními a dvěma podzemními podlažími se sedlovou střechou je dlouhodobě nevyužívána a odpojena od inženýrských sítí; okna a dveře v úrovni kolejiště jsou zazděné z důvodu zamezení vniknutí nežádoucích osob. Budovu však je možné napojit na rozvody elektřiny, kanalizace a plynu z veřejných uličních řadů. Uvedení budovy do uživatelného stavu se neobejde bez rozsáhlé rekonstrukce.“