Sportovci už mohou do lesního areálu, myslivci postříleli desítky divočáků

Myslivecký hospodář honitby Rádlo Radek Novotný je spokojen. „Snížení počtu divokých prasat se podařilo dobře zvládnout. Během října už bylo znát, že lidí v lese ubylo a zvěř byla klidnější. Za tři měsíce jsme slovili tolik kusů, kolik jindy za celý rok,“ svěřil se.



Podle Novotného se počet černé zvěře mění v závislosti na ročním období. „Když je v kraji sklizená zvláště kukuřice, začnou se prasata stahovat za potravou sem,“ dodal myslivec.

„Proto stále platí, aby lidé neodhazovali zbytky potravin kolem popelnic a kontejnerů, nechodili prasata krmit, nesypali jim například jablka na okraj lesa. Tím je lákají do obydlených částí. Je to nebezpečné zvláště nyní, kdy v příhraničních oblastech Německa a Polska řádí africký mor,“ upozornil Novotný.



Nákazu, která napadá pouze divoká a domácí prasata, mohou šířit jiná zvířata, ale také člověk, a to buď na oděvu nebo prostřednictvím špatně zpracovaných pokrmů z kančího masa.

„Zatím nemáme o šíření nákazy africkým morem na území Česka žádné informace, ale je možné, že k nám nákaza doputuje,“ varoval Vratislav Pavlín, vedoucí oddělení krizového řízení jabloneckého magistrátu.

Lidem by doporučil, aby nyní omezili vycházky do lesa. A pokud už tam půjdou, tak aby všechno, co měli na sobě, okamžitě vyprali a umyli.



Africký mor prasat je virové, obvykle smrtelné onemocnění prasat divokých i domácích. Proti nákaze neexistuje očkování ani léčba. Nemoc není přenosná na člověka a na jiné druhy zvířat, avšak lidé i zvířata mohou být přenašeči.

Přenáší se přes dutiny ústní a nosní, kontaktem s nakaženými prasaty, tepelně neopracovanými odpady ze společného stravování, kontaminovanou podestýlkou či slámou. Výjimečně je možný přenos kanibalismem, klíšťaty a hmyzem.