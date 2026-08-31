Drama se odehrálo v pondělí krátce po jedenácté hodině v supermarketu v jablonecké ulici Na Vršku.
„Policisté přijali oznámení, že v prodejně Albert pracovník ostrahy přistihl ženu při krádeži zboží a snaží se ji zadržet,“ potvrdila policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
Na místo okamžitě vyjely policejní hlídky, které vzápětí zjistily, že útočnice hlídače zranila. Podle serveru Novinky.cz ho pobodala nožem.
Pracovníka ostrahy museli ošetřit přivolaní záchranáři. „Pacient utrpěl středně těžké poranění. Byl při vědomí, následně jsme ho převezli do jablonecké nemocnice k dalšímu ošetření,“ sdělil mluvčí záchranářů Michael Georgiev.
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Podezřelá se mezitím dala na útěk, který ale netrval dlouho. „Policistům se podařilo ženu, ve které byla ztotožněna mladistvá dívka, krátce před půl dvanáctou zadržet a převézt na služebnu,“ přiblížila Sochorová s tím, že veškeré okolnosti celé události jsou nyní předmětem probíhajícího vyšetřování.
K tomu, jakou zbraň útočnice použila, se policejní mluvčí odmítla vyjádřit.„Vzhledem k těmto úkonům trestního řízení a věku zadržené osoby nebudeme nyní k tomuto případu poskytovat žádné další informace,“ dodala.