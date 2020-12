Zeleň mají v Jablonci nahradit byty. Sídliště tu nechceme, protestují lidé

Zatím tu je park, kde lidé venčí psy, hrají si děti. Jeho část však mají do konce roku 2025 ukousnout tři třípatrové domy s dvaceti čtyřmi byty a šestatřiceti krytými parkovacími místy. Stavět je chce v jablonecké Saskově ulici liberecká firma Proctus 5.

Společnost s obdobným názvem a stejným jednatelem před čtrnácti lety radnici slíbila, že na místě bývalé tržnice v Lipanské ulici vybuduje polyfunkční komplex. K tomu nikdy nedošlo a společnost se s městem dokonce soudila o zmařenou investici.

Prodej městských pozemků pro tuto akci nedoporučují zastupitelům ani některé odbory magistrátu. Proti výstavbě pod Horním náměstím protestují také místní obyvatelé. Na stole je otevřený dopis vedení města, petice, kterou podepsalo takřka devadesát lidí, i žádost o změnu územního plánu se 156 podpisy.

Místní se bojí o stromy i o vodu

Odpůrci se například domnívají, že by stavba nenávratně poškodila místní ekosystém a zmizely by vzrostlé stromy, zeleň i živočichové a též oblíbené odpočinkové místo. Bojí se také možného narušení podzemních vod a následné ztráty vody ve studních.

Ivo Tomeš, který téměř padesát let žije naproti chystanému domu a je rovněž autorem otevřeného dopisu, říká, že by se klidná ulice mohla změnit s nadsázkou na rušné sídliště.

„Rázem bychom se ocitli na špatně vyprojektovaném sídlišti připomínajícím v lepším případě Manhattan. Rozměry bytového domu se neslučují se zástavbou v protilehlé části ulice, která je solitérní, rozvolněná. Plánovaná výstavba nenávratně poškodí a změní kvalitu a úroveň našeho života a bydlení. Obáváme se i možného narušení statiky domů spojené s terénními zátěžemi a při samotné stavbě,“ svěřil se Tomeš.

Město plánuje pozemky o celkové výměře 1 350 čtverečních metrů prodat firmě Proctus 5 za 2 920 korun za metr čtvereční. To jsou celkem necelé čtyři miliony korun.

Zatím chce radnice parcely firmě pouze pronajmout s předkupním právem do doby, až bude stavba hotová, a to má být maximálně do konce roku 2025. S DPH činí roční pronájem něco přes 57 tisíc korun. Kauce, kterou město požaduje, je pak velice nízká - tři měsíční nájmy, tedy 14 294 korun.

Svah se může sesunout, varuje usedlík

Podle Tomeše se město nechová jako dobrý hospodář.



„Celou akci provázejí různé pochybnosti. Třeba výběr - nevýběr firmy, kdy město neusilovalo o nejvyšší nabídku formou veřejné soutěže. Chybí zde i výrazný profit, kdy je standardem získání části bytů do vlastnictví města. Navíc s firmou Proctus a jejími klony má město již negativní zkušenost,“ říká Tomeš.

„Další zarážející faktor je předložený návrh smlouvy, ve které je nedostatečné finanční zajištění započaté a nedokončené stavby vzhledem k tomu, že jde o rizikové místo ve svahu. Může dojít k situaci, kdy budou pokácené stoleté stromy zpevňující svah a ten se bude nekontrolovatelně sesouvat a přímo nás ohrožovat,“ vypočítává.

Převody pozemků na firmu Proctus řešili jablonečtí zastupitelé na svém říjnovém zasedání. Nakonec byl bod po diskuzi stažen. Do zastupitelstva zamíří zřejmě teď v prosinci. Pronájem a následný prodej pozemků liberecké firmě nedoporučil zastupitelům humanitní odbor radnice.

„Nedoporučujeme prodávat, doporučujeme pozemky zachovat jako veřejné prostranství se zelení,“ stojí v jeho usnesení.



Nesouhlasí ani technický odbor s tím, že dle územního plánu je území vedeno jako veřejná zeleň a plocha pro volný pohyb psů. Na dotčených pozemcích se však dle platného územního plánu stavět může.

Zajímavý je také výše zmíněný spor města s Proctusem o zmařenou investici. V podkladech pro zastupitele je i pasáž o neexistenci pohledávek podepsaná oběma stranami sporu.



Jak MF DNES zjistila, Proctus chtěl po městě pět milionů korun. Krajský soud však žalobu v srpnu roku 2016 zamítl a tento rozsudek potvrdil i nejvyšší soud. Věc je tedy již pravomocně ukončená.

MF DNES kontaktovala minulý týden v pondělí firmu Proctus 5, aby se k celé kauze vyjádřila, ale ta doposud na zaslané dotazy vůbec nereagovala.

Dům vyplní proluku, kontruje město

Vedení radnice v prodeji pozemků Proctusu problém nevidí a dům má prý vyplnit proluku v centru města.

„Prodej pozemků v Saskově ulici byl zveřejněn v souladu se zákonem o obcích na úřední desce s tím, že každý zájemce měl možnost se přihlásit do výběrového řízení na jejich prodej za podmínek daných městem. Proctus 5 o nabízený pozemek projevil zájem a připravil si projekt, jehož autorem je jablonecký architekt Ondřej Novosad, a ten se musel přizpůsobit připomínkám městského architekta,“ uvedla pro MF DNES mluvčí radnice Jana Fričová.

„Jde o tři viladomy s terasami a parkováním v úrovni komunikace, bytové domy jsou o jedno patro nižší, než stanovuje územní plán. Po celou dobu město nezaznamenalo žádný odpor veřejnosti, ačkoliv vše bylo zveřejněné jako obvykle. Pro město bude realizace projektu znamenat dostavbu proluky v centru, která doplní uliční čáru, ale většinu zelené plochy významně neporuší,“ doplnila.



Na otázku, zda město bere firmu Proctus po minulých zkušenostech jako solidního partnera, odpověděla, že v současné době nejsou mezi městem a společností žádné neshody, nesrovnalosti ani pohledávky a proto není důvod přistupovat ke společnosti jinak než jako k solidnímu partnerovi.