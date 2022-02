Jablonec potřebuje byty, přesto se chce zbavit dvou domů

Na únorovém jednání schválili jablonečtí zastupitelé strategický plán města do roku 2030. Ten mimo jiné hovoří o tom, že v druhém nejlidnatějším městě Libereckého kraje je palčivý nedostatek bytů zejména pro sociálně slabé, což může způsobit nárůst vyloučených lokalit.

Podle dokumentu by radnice měla hojně investovat do oprav domů ve svém vlastnictví nebo lákat investory, kteří by střechu nad hlavou pro potřebné zajistili.

Na stejné schůzi ovšem zastupitelé taktéž schválili prodej městského domu v Růžové ulici, v němž se skrývají tři velkometrážní byty. Odhlasovali také, že další dům se třinácti byty na adrese Prosečská 176 má být stržen k zemi. Nutno dodat, že obě budovy potřebují rozsáhlou rekonstrukci.

Prvně zmíněný dům má jít do elektronické aukce za minimální nákupní cenu 5 266 000 korun. Co o jeho technickém stavu například říká posudek statika?

„V nezanedbatelné části prvního nadzemního podlaží byla zjištěna nadměrná vlhkost. Jedna z vnitřních stěn je prakticky mokrá, lokálně z ní odpadává omítka. Z přilehlého stropu též odpadla omítka a jsou viditelná prkna podhledu velmi silně poškozená dřevokaznou houbou celulózovorního typu. Velmi silné poškození dřevokaznou houbou celulózovorního typu lze důvodně předpokládat i u stropních a podhledových trámů. Stav stropu je nutno charakterizovat jako havarijní (...) Ve druhém podlaží jsou na více místech poškozeny omítky, a to nejčastěji u dveří. U některých dveří omítka lokálně odpadla a je viditelné zdivo z cihelných příčkovek porušené trhlinkami. Na třech místech je odpadlá omítka stropu a je viditelné rákosování.“

S prodejem domu souhlasí třeba odbory humanitní, technický nebo stavební jabloneckého magistrátu. Ovšem odbor územního a hospodářského rozvoje v materiálu, jenž šel k rukám zastupitelů, píše, že objekt byl vytipován k rekonstrukci pro dostupné sociální bydlení.

Podmáčené přízemí, plísně

Druhý dům v Proseči je na tom kondičně značně hůře. Technický odbor říká: „Jedná se o zděný objekt z plných cihel s balkonem do ulice. Zadní strana objektu sousedí se skalním masivem. Objekt je ve špatném technickém stavu, přízemí je od soklu podmáčené a je tedy předpoklad, že se uvnitř objektu vytvářejí plísně.“

V dokumentu dále stojí: „V návaznosti na havarijní stav objektu a nezájem Ředitelství silnic a dálnic o koupi objektu bude zadáno vypracování rozpočtu na demolici objektu. Odbor technický sdělil, že po projednání se stavebním dozorem a zpracovatelem rozpočtu na demolici je hrubý odhad ceny demolice objektu Prosečská 176 je cca 3,5 - 4 miliony korun.“

Materiál zastupitelstva ale obsahuje i tento text: „V červnu 2019 byl dům navržen mezi objekty vytipované k rekonstrukci pro dostupné sociální bydlení. Rekonstruovat tento objekt preferuje sociální odbor.“

Opozice je proti demolici a prodeji

S prodejem, respektive demolicí dvou budov s celkem šestnácti byty, nesouhlasí opozice. Například pirátský zastupitel Vladimír Opatrný apeloval, aby se město domů nezbavovalo.

„Jako zastupitelé máme hájit zájmy města, pečovat o námi svěřený majetek. Jestliže se budeme zbavovat postupně i takovýchto objektů, tak nebudeme schopni jakkoliv kontrolovat námi svěřené území. Místní občan se zajímá, kde může bydlet, jaká je tu kvalita bydlení. Není v zájmu občana, abychom to dali soukromému subjektu, který z povahy své činnosti zájem města hájit nebude. Z hlediska strategického rozvoje města lze hlavní problém spatřit v nedostatku financí určených na opravy objektů, na které byl historicky poskytován malý objem finančních prostředků. Je v zájmu občanů, aby město mělo důstojný bytový fond a díky tomu mohlo kontrolovat dění ve městě. Kdybychom ten objekt prodali, tak je to v přímé kolizi s doporučením schváleného strategického plánu,“ uvedl Opatrný.

Do kritiky prodeje se překvapivě pustil i člen koaličních Starostů Petr Tulpa. „Co se týče objektu v Růžové, tak tady bych to minimálně pozastavil. Chystá se poměrně rozsáhlý proces sociálního bydlení a města s tím budou mít velké problémy. Počkal bych do té doby, než z toho vypadne ten proces sociálního bydlení. Tady by se to hodilo, protože tam budou poměrně velké dotace, takže bych byl pro, aby se objekt stáhl z prodeje,“ sdělil Tulpa.

Náměstek primátora Milan Kouřil, který materiál překládal, řekl, že se řídí doporučením majetkoprávního výboru.

„Na podzim 2019, když jsem byl zvolen do funkce, tak tento stav v Růžové ulici již byl a my jsme se snažili nemovitosti rekonstruovat. V případě Prosečské ulice pak dát k demolici. Všechno to projednával poradní orgán zastupitelstva - majetkoprávní výbor. Takže toto je doporučení výboru, kde máme všichni své zástupce. Je k tomu posudek nezávislého znalce a půjde to do prodeje elektronickou aukcí, a jaká z toho bude cena, to vzejde z aukce. Předpokládáme, že cena bude mnohem vyšší než nabízená,“ okomentoval náměstek.

Na stejné schůzi zastupitelů se ovšem schvaloval také rozpočet pro tento rok. Podle Kouřila radniční pokladna počítá letos s více než 23 miliony korun, které půjdou do oprav městských bytů.