Chceme majitele naučit vkusu, říká architekt. Obchodům dá jednotný vzhled

Co vám na reklamním smogu vadí? A jak s ním budete vést válku?

Vizuální úroveň reklamního sdělení je celkem vypovídající ukazatel vyspělosti společnosti. Když budete cestovat do chudších nebo rozvojových zemí, uvidíte větší nápisy, zářivější barvy. Vadí mi ta neurvalost. Město je veřejný prostor a majitel domu či obchodu je zodpovědný za jeho spoluutváření. Platí, že čím výraznější má na domě nápis, tím je ve veřejném prostoru více přítomný. Funguje to ale také jinak. Čím krásnější a upravenější mám dům, tím lepší mi dělá reklamu. Myslím, že spíše než restriktivní cesta může fungovat dobrý příklad. Dá to sice mnohem více práce, ale lze obchodníkům ukázat, že existují vkusnější řešení jejich výkladců či vývěsních štítů a že mohou ve výsledku fungovat lépe než ty, na které byli dosud zvyklí.

Zejména v centru Jablonce existuje několik příkladů nevkusné a přehnané reklamy.

A to chcete ukázat jak?

Chtěli bychom zpracovat manuál na označování obchodů. Většina chyb tohoto typu vzniká z důvodu nejasné představy zadavatele reklamy. Pokud bude mít obchodník inspiraci v podobě manuálu, bude větší šance, že zvolí přijatelnější řešení. Města, která takový manuál mají, vypadají upraveněji, obchodníky to nijak nepoškozuje a usnadňuje to komunikaci mezi městem a obchodníkem.

Co dál se podle vás v Jablonci nepovedlo dál? Hodně se přetřásal třeba obchodní dům Central.

Chápu, že obchodní dům v srdci města je obchodně výhodný model, je však úlohou města, aby ohlídalo alespoň základní urbanistické a architektonické kvality. Stavba, která ve veřejném prostoru generuje nějaký zisk, by měla městu něco přinést. Myslím, že obchodní centrum Central mohlo a mělo dopadnout lépe. Za nepříliš šťastnou považuji také stavbu Eurocentra, která je dle mého spíše promarněnou příležitostí.

Čeho si naopak na architektuře a urbanismu Jablonce ceníte?

Cením si urbanistického založení města. Kompozice tří náměstí je unikátní, přehrada s nespornou architektonickou kvalitou v blízkosti centra to podtrhuje. Jablonec má mnoho staveb, které stojí za pozornost. Ať už se jedná o kostely architekta Zascheho, Lauterbachovy prvorepublikové vily, městské domy architekta Hemmricha či městské divadlo z dílny vídeňských architektů Fellner und Helmer. Unikátní je také samotná radnice na mírovém náměstí, určitě je v Jablonci na co navazovat.

Nemohu se nezeptat na váš názor okolo údajně nelegálního bourání zámečku u autobusového nádraží. Jaký je?

Obecně nemám nic proti bourání jakékoli stavby, pokud je nahrazena něčím, co přináší nějakou novou, vyšší hodnotu. Kvalita zámečku Schlaraffia byla spíše v nějakém sentimentu než architektuře samotné, ale i s tím by bylo možné nějakým způsobem pracovat. Bylo by to ovšem velmi náročné, i kdyby byla chuť a vůle. Zámeček se později stal jakýmsi symbolem sporu podnikatele s městem a situace se dostala z racionální do emoční roviny. Rozumím svým způsobem oběma stranám, nicméně v tuto chvíli považuji kauzu za uzavřenou věc.