Jablonec přitvrdí v kontrolách opilců, pokuta bude i za otevřenou lahev

Město tak reaguje na situace, kdy milovníci alkoholu tvrdí, že v místech zákazu ho do sebe nevstřebávají, ale jen drží. Policie jim pak konzumaci musí dokázat.

Doplněnou vyhlášku schválili minulý týden městští zastupitelé. Platit začne 9. července. Podle Jiřího Kučery, vedoucího oddělení právního a veřejných zakázek, je právní dokument „vylepšen“ proto, že problém s veřejným popíjením alkoholu i na zapovězených místech zcela nemizí.

„Obvykle se jedná o prostranství, kde lidé pod vlivem alkoholu opakovaně znečišťují okolí a chovají se často hlučně, čímž obtěžují ostatní obyvatele i návštěvníky města. Shora uvedené jednání vytváří předpolí dalším negativním vlivům a narušuje právo občanů a návštěvníků města na klid a pokojné volnočasové využívání těchto prostranství. Cílem této obecně závazné vyhlášky je tedy především co nejvíce ochránit obyvatele před hlukem a nepořádkem v jejich okolí. Zákaz se proto nově nebude vztahovat jen na samotné pití alkoholu, ale i na zdržování se na veřejném místě s otevřenou lahví nebo jinou nádobou s alkoholem,“ popisuje Kučera v důvodové zprávě zastupitelům.

Ten se domnívá, že městská či státní policie dostane do rukou účinný nástroj. „Doposud bylo třeba prokázat, že daná osoba na zakázaném místě skutečně alkohol konzumovala. Městská policie proto mohla pouze přihlížet, jak osoby třeba i pod zjevným vlivem alkoholu, které se nedopouštěly jiného protiprávního jednání, se zdržují někde na místě, kde se alkohol pít nesmí, třeba i s lahví alkoholu v ruce. Nyní však i takové zdržování se s otevřenou lahví budou moci strážníci na místě řešit, aniž by museli takovou situaci pouze sledovat či vyhledávat svědky, kteří by předchozí pití dosvědčili. Jde tedy o nástroj sloužící k vyřešení situace přímo na místě,“ doplnil právník s tím, že rozhodně nejde o represi proti všem, kdo vyjdou na ulici s otevřenou láhví s obsahem alkoholu.

„Proto je zde nastavena podmínka, že přestupku se dopouští ten, kdo se s otevřenou lahví na veřejném místě zdržuje, tedy zde setrvává nějaký čas, je proto možné z okolností jasně dovodit, že je připraven zde alkohol pít,“ uzavřel Jiří Kučera v důvodové zprávě.

Do popředí problémových míst, kde opilí jedinci pohoršují nebo napadají své okolí, se v poslední době dostalo sídliště Na Vršku a jeho okolí. Na nedávném setkání obyvatel s vedením města místní hovořili dokonce o „ráji opilců a bezdomovců“.

„Od začátku roku tu evidujeme dvě stě kontrol, místo má i svého strážníka okrskáře. To, že někde sedí bezdomovci, ale nemůžeme dle zákonů řešit represemi. Jestliže nám lidé nepomohou s identifikací, jsme často na některé věci krátcí. Nepodají nám další informace, třeba jak dotyčný vypadal, kam asi tak šel,“ uvedl tehdy ředitel městských strážníků Michal Švarc.

Například loni byla lokalita Na Vršku jednou z nejčastějších ve městě, kam strážníci zajížděli. Vyplývá to ze Zprávy o činnosti městské policie za rok 2021. Rizikové jsou ale již třeba na začátku zmíněné Tyršovy sady, Luční nebo Průběžná ulice. Podobná zpřísněná vyhláška funguje již například v Praze, Novém Jičíně nebo v Uherském Hradišti.