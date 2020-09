Kde jsou lidi, tam se musí větrat, říká majitel jablonecké firmy

Dnešní sídlo v Rýnovicích naproti bývalému areálu LIAZ navíc umožňuje i další rozvoj. „Všude, kde jsou lidi, se musí větrat,“ říká majitel Daniel Morávek.

Co vlastně společnost ATREA vyrábí a jak vnikla?

ATREA je česká rodinná firma. Vznikla v prádelně rodinného domu mých rodičů těsně po revoluci. Otec byl průkopníkem úspor energií a právě ten největší prostor viděl v oblasti větrání. Přišel s poměrně novátorským řešením systému zpětného získávání tepla, takzvanou rekuperací. A na tomto základě vzniklo celé pozdější portfolio výrobků, tedy větrací jednotky s rekuperací tepla pro všechny typy dnešních budov.

Pro jaké budovy?

Jednoduše řečeno pro všechny. Všude, kde jsou lidi, se musí větrat. A na to je vhodné použít právě naši jednotku s rekuperací. V dnešní době se jednotky navíc i standardně vybavují i dalšími funkcemi, jako je například filtrace vzduchu, ohřev vzduchu pro zimní použití, chlazení pro stále teplejší letní období a podobně. Ve spolupráci s tepelnými čerpadly, která mimochodem taky vyrábíme, se používají i pro teplovzdušné vytápění moderních úsporných rodinných domů. Velmi často dodáváme komplexní systémy pro celé budovy, jako jsou například bytové nebo rodinné domy.

Zpátky k začátkům, jak se firma vyvíjela?

Tehdejší začátky byly velice skromné. Po pionýrských dobách v prádelně jsme začali vyrábět v pronajatých prostorách. Pak jsme se začali poohlížet po vlastních prostorách. Nejdříve jsme zrekonstruovali dům v Masné ulici v Jablonci, o několik let později kompletně opravili zdemolovaný areál po bývalém státním podniku v ulici V Aleji. Ta rekonstrukce byl očistec. Vyrábíme tam dodnes, ale jen menší zařízení vhodné především pro rodinné domy. Hlavní výrobu jsme před pěti lety přestěhovali do nových prostor postavených na zelené louce v Rýnovicích. Velmi záhy jsme přišli na to, že to bylo poddimenzované, a tak před dvěma lety přišlo další výrazné rozšíření. Dnes tak vyrábíme na více než 15 tisících metrech čtverečních. Dá se říct, že teprve po výstavbě nové haly v Rýnovicích si nás hodně lidí z Jablonce a okolí všimlo.

Máte i vlastní vývoj?

Vlastní vývoj je od začátku hlavní filozofií naší firmy. Hodně našich řešení je dokonce světově unikátních a máme na ně patenty. V začátcích jsme byli v podstatě jediní, kdo podobná kompaktní zařízení s rekuperací tepla vyráběl. Dneska je konkurence již více, ale my se stále snažíme být v něčem nejlepší, ojedinělí. K tomu nám pomáhá jednak široký tým konstruktérů a techniků, ale i vlastní akreditovaná aerodynamická zkušebna. A v neposlední řadě i velmi moderní výroba, kde se snažíme kombinovat automatizaci a robotizaci s velmi zkušenými a zručnými montéry.

Mění se nějak požadavky na vaše výrobky?

Za posledních dvacet let se toho v našem segmentu změnilo hodně. V podstatě v každé vzduchotechnické jednotce je nyní malý počítač, který se stará o kompletní funkce – řídí otáčky, teplotu, tlak a podobně. Navíc lze dneska skoro všechny jednotky ovládat na dálku, například i pomocí webového rozhraní. Velký tlak evropské unie na snížení spotřeb energií taky vede ke stálé optimalizaci.

Kam všude vaše výrobky vyvážíte?

Jednoduše řečeno v Evropě skoro všude. Ve většině zemí máme lokální distributory, v některých si postupně budujeme svoje vlastní dceřiné firmy. Ty mají na starosti kompletní technickou podporu. Pomáhají našim zákazníkům naše výrobky správně naprojektovat, osadit a starají se i o záruční a pozáruční servis. Ten je obzvlášť důležitý, neboť běžná životnost našich výrobků je dvacet a více let. I dnes někdy servisujeme naše výrobky vyrobené před rokem 1995.

Jinak export nyní tvoří přes 70 procent výroby a stále stoupá. Jak rosteme, dostáváme se i v zahraničí ke stále zajímavějším zakázkám. Naše výrobky jsou tak nyní ve špičkových hotelech, restauracích či univerzitách. Z posledních velkých a zajímavých zahraničních zakázek bych zmínil například nejvyšší administrativní budovu v Bukurešti, lázně v Maďarsku, královský hrad v Polsku, velký ski resort na Slovensku nebo celou čtvrť s bytovými domy v Německu a v Dánsku. To je možná na našich výrobcích to nejzajímavější – jejich použití je extrémně rozmanité a někdy i nás překvapí, kde všude je nalezneme.

V jakých oblastech vaše firma ještě působí?

Větrání s rekuperací je náš hlavní program. K tomu se postupně přidalo i několik dalších činností. Samostatné oddělení pro větrání velkokuchyní vybavuje ty nejluxusnější kuchyně špičkovým větracím systémem. Před několika lety jsme zahájili v našem dalším externím závodě i výrobu ekologické izolace z papíru, což je plně v souladu s naší filozofií úspor. A v neposlední řadě s pomocí partnerů stavíme pasivní rodinné domy a snažíme se celou tuto oblast co nejvíce popularizovat. Zajímavým příkladem je tak i známá výstavba 12 pasivních domů spolu s naším firemním školicím střediskem v obci Koberovy.

Dotkla se vás nějak aktuální situace s pandemií?

Musím zaklepat, ale zatím nedotkla. Stavby mají poměrně velkou setrvačnost a naše výrobky se většinou osazují až na jejich konci. My jsme celou dobu pracovali naplno a dokonce jsme nyní museli zavést i sobotní směny. Otázka samozřejmě je, jak se to bude vyvíjet v několika příštích měsících. Pandemie ale ukázala, jak je důležité větrání. Někteří odborníci se nechali slyšet, že správné větrání je důležitější než roušky. Ono je to logické, ve vyvětraném prostoru se výrazně snižuje koncentrace všech škodlivin, tedy i virů a bakterií. To má opravdu velký vliv. My to pozorujeme i v období „běžných“ chřipkových období, kdy ve větraných prostorech, například školek, je nižší nemocnost než v těch nevětraných.

Pamatuji si, jak bylo dříve ve školách nedýchatelno. Je to nyní lepší? Používá se už ve školách větrání?

Naštěstí je to stále běžnější. Po velké vlně zateplování a utěsňování se přišlo na to, že z vnitřního prostoru se staly malé skleníky. Je tam sice teplo, ale nedýchatelno. Takže v novostavbách to řešíme již standardně a dokonce vznikají i první instalace ve starších školách a školkách. V jiných prostorách, jako například restauracích, hotelích, je to ale stále výrazně běžnější.

Neuvědomuji si, že bych si někde vzduchotechniky všimla...

To je právě ten nejlepší případ. Správně navržené větrání a správná vzduchotechnika nemá být ani vidět, ani slyšet.