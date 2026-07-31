„Kriminalisté po celou dobu na uvedených případech velmi intenzivně pracovali a díky důsledné operativní činnosti se jim podařilo podezřelého muže zadržet včera v odpoledních hodinách v centru Jablonce nad Nisou,“ uvedla v pátek krajská policejní mluvčí Dagmar Sochorová s tím, že úkony trestního řízení nadále probíhají.
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Neznámý muž napadl v Jablonci dvě ženy, poškozených je možná víc
„Komisař také podá státnímu zástupci podnět na podání návrhu k vzetí muže do vazby. Uklidňujeme všechny občany v Jablonci nad Nisou, ve kterých uvedené události vzbudily strach a jakékoliv obavy,“ dodala Sochorová.
Zadržený muž je podle vyšetřovatelů podezřelý, že v uplynulých čtrnácti dnech sexuálně zaútočil na dvě ženy v jablonecké městské části Mšeno a dopustit se také znásilnění. „ V těchto obou případech naštěstí napadené ženy neutrpěly žádné fyzické zranění. V případě odsouzení hrozí muži trest odnětí svobody až na deset let,“ popsala policejní mluvčí.
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