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Policie zadržela podezřelého z útoků na ženy v Jablonci, stíhají ho za znásilnění

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  10:44
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Kriminalisté v Jablonci nad Nisou zadrželi ve čtvrtek 30. července dvaačtyřicetiletého muže, který podle nich v minulých dnech v městské části Mšeno zaútočil na dvě ženy. Muže stíhají za sexuální útok a znásilnění, za což mu v případě odsouzení hrozí až desetiletý trest vězení.

„Kriminalisté po celou dobu na uvedených případech velmi intenzivně pracovali a díky důsledné operativní činnosti se jim podařilo podezřelého muže zadržet včera v odpoledních hodinách v centru Jablonce nad Nisou,“ uvedla v pátek krajská policejní mluvčí Dagmar Sochorová s tím, že úkony trestního řízení nadále probíhají.

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„Komisař také podá státnímu zástupci podnět na podání návrhu k vzetí muže do vazby. Uklidňujeme všechny občany v Jablonci nad Nisou, ve kterých uvedené události vzbudily strach a jakékoliv obavy,“ dodala Sochorová.

Zadržený muž je podle vyšetřovatelů podezřelý, že v uplynulých čtrnácti dnech sexuálně zaútočil na dvě ženy v jablonecké městské části Mšeno a dopustit se také znásilnění. „ V těchto obou případech naštěstí napadené ženy neutrpěly žádné fyzické zranění. V případě odsouzení hrozí muži trest odnětí svobody až na deset let,“ popsala policejní mluvčí.

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