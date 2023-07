Kryjí Ukrajince, viní žena strážníky. Do sporu se vložil starosta Novotný

„Nyní jsem mluvila s měšťáky v Liberci o situaci u nás s Ukrajinci. Na rovinu mi potvrdili, že se záměrně nesmí mluvit o svinstvech, která tu dělají, že je to na příkaz ze shora přímo od Rakušana, že vše je pod jeho krytím! A že se toho děje fakt hodně moc,“ píše Helena Soukupová, kterou sledují téměř čtyři tisíce lidí, na svém Facebooku.

„Dále jsem se také ptala, proč sami policisté nečiní nějaké kroky a šetření ohledně možných protizákonných kroků nebo možné vlastizrady či velezrady ze strany politických představitelů. To se akorát smáli s odpovědí, že nejvyšší funkce u policie jsou spíše politické a tudíž samozřejmě žádný policista z nižšího postu se tím nebude zabývat a ani se nenechá vyhodit. Když jsem řekla, že v tom případě jsme mafiánský a zkorumpovaný stát, souhlasně kývali. Když jsem se ptala, co se s tím tedy dá dělat, když jsou věci tak jak jsou, prý se musí lidi spojit. Chlapi byli moc fajn,“ pokračuje Soukupová.

Status, v kratší podobě, než ho Soukupová upřesnila, rozvířil debatu na Twitteru. Sdílela ho uživatelka Barbora Mercury, kde nasbíral 228 tisíc zobrazení a přes devět set lajků.

Do věci se vložil Pavel Novotný, starosta pražské čtvrti Řeporyje. „MČ Praha Řeporyje ve věci operativně podniká kroky související s oznamovací povinností veřejného činitele. Připravujeme podrobnosti ke zveřejnění,“ napsal na úvod Novotný.

Následně zveřejnil vlastní, ironický příspěvek. V něm se obrací i na vedení Jablonce a tamější městské policie, neboť z původního příspěvku Heleny Soukupové vyplývalo, že hovořila s jabloneckými strážníky.

„Právě jsem ve věci informoval ministra vnitra, primátora Jablonce a samozřejmě ředitele MPJ. Bojím se o Jablonec, kde mají mít krytí Víta Rakušana zahlazovatelé zločinů domnělých východoevropských hrdlořezů v uniformách MP, ačkoli nevědí, že Rakušan jim krytí poskytovat nemůže, vůbec pod něj nespadají a zahlazují, jako by se nechumelilo. Tedy tvrdí tady paní svědkyně Helena Soukupová,“ stojí v příspěvku Novotného.

Novotný následně uvedl, že mu poté, co zjistil, že se příspěvek týká libereckých strážníků, nedělá problém napsat i na vedení Liberce.

„Pokud to Jablonec nějakou náhodou řešit nebude, samozřejmě obešlu Liberec a znovu vnitro. Pro mě je to dvacet minut, hlavně ať někde nekryjí zločiny cizinců. Mezi těmi městy jezdí tramvaj, kdo ví, zda není obětí teroru celé souměstí,“ dodal Novotný a ke svému komentáři přidal usměvavý emotikon.

Obecní policie nemůže být nikým omezována

Městská policie v Liberci popírá, že by se tvrzení Soukopové zakládalo na pravdě.

„Je to zcela nepravdivé, nesmyslné tvrzení. Paní Soukupovou neznáme, nekomunikujeme s ní, ani ona s námi. Je to zcela mimo právní řád, to co ona říká,“ sdělila mluvčí liberecký strážníků Daniela Bušková.

Na dotaz, zda se bude městská policie nařčení bránit, Bušková uvedla, že strážníci budou teprve zvažovat, zda učiní další kroky. „Ještě to budeme vyhodnocovat.“

Podobně reaguje i jablonecká městská policie, která odpověděla na Novotného původní otevřený dopis. „Obecní policie nemůže být nikým (ani ministrem vnitra) omezována, nebo ovlivňována. Tvrzení údajné paní Soukupové, jehož kopie tvoří přílohu podání pana Novotného, je tedy zcela nesmyslné a zjevně se nezakládá se na pravdě,“ sdělil zástupce ředitele Josef Penz.

Redakce iDNES se obrátila i na vedení města Liberce, které slíbilo poslat odpověď, a přímo na Helenu Soukupovou. Ta ale zatím neodpověděla. Zveřejnila však další příspěvek, podle kterého jí je vyhrožováno.

„Za svým předešlým statusem si stojím, pokud budu nucená podat nějaké vysvětlení na policii, tak také učiním,“ píše Soukupová.